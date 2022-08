Folgen der Hitzewelle – Den Bauern geht das Futter aus Die extreme Hitze lässt Felder und Flüsse in der Region austrocknen. Droht den Baslerinnen und Baslern eine Trinkwasserknappheit, und wie füttern die Bauern ihr Vieh? Seraina Graf Yannik Schmöller

Blauer Himmel. Viel Sonnenschein. Dauerhaft heisse Temperaturen. Wegen der langen Trockenheit verfärben sich die Wiesen langsam braun. Foto: Nicole Pont

«Sommer im Mai», «Juni mit Hitzewelle» und «heisser und extrem sonniger Juli», so lauten die jüngsten Einträge auf der Website des Bundesamts für Meteorologie. Die überdurchschnittlich hohen Temperaturen, die in den Frühlingsmonaten für Schlagzeilen gesorgt haben, halten an. Laut Meteo Schweiz erlebte die Schweizer Bevölkerung dieses Jahr den zweitwärmsten Mai, den zweitwärmsten Juni sowie den viertwärmsten Juli seit Messbeginn im Jahr 1864.