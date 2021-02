Leitartikel zur Fasnacht 2021 – Den Basler Fasnächtlern fehlt die Kreativität Wenn es darum geht, in Ausnahmesituationen Originalität und Einfallsreichtum zu entwickeln, stehen sich die meisten konsumorientierten Aktiven selber im Weg. Dominik Heitz

«Aagfrässeni Fasnächtler» in Zivil stehen vor dem Schnabel, ohne etwas Originelles zur Nicht-Fasnacht beigesteuert zu haben. «Schöne Schyssdrägg», sagt dann der eine zum anderen. «Jä, verschisse», murrt der andere. Foto: Nicole Pont

Die Empörung war gross. Als das Fasnachts-Comité ohne Widerspruch die Regierung in ihrem Entscheid unterstützte, das «Gässle» an der diesjährigen Fasnacht abzusagen, setzte es geharnischte Reaktionen – auch von mir in dieser Zeitung. Niemand konnte es begreifen, dass stundenlange Demonstrationen mit Hunderten von Teilnehmenden erlaubt waren, während es verboten sein sollte, an der Fasnacht zu fünft im Kostüm und möglicherweise noch mit einer Trommel durch die Gassen zu ziehen.

Schon Monate zuvor, als klar war, dass die Fasnacht nicht im gewohnten Rahmen stattfinden würde, musste sich das Fasnachts-Comité Häme gefallen lassen, weil es kein grobes Schutzkonzept für die Fasnacht 2021 vorlegte, sondern zu einem Vorgehen griff, das einige als «schwachi Nummere» bezeichneten. In einem Interview mit der «Basler Zeitung» hatte nämlich Comité-Obfrau Pia Inderbitzin gesagt: «Wir organisieren nicht Sachen, die niemand will, wir machen keine Schutzkonzepte für Veranstaltungen, zu denen niemand hingeht.» Man habe schon Ideen, «aber es ist an den Aktiven zu sagen, welche Art von Fasnacht sie 2021 wollen». Doch einige befürchteten genau das Gegenteil: dass nämlich das Comité aus den von aussen eingebrachten Ideen eine Selektion machen und diese den Fasnächtlern aufzwingen würde.