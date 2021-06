Mordfall im Schwarzbubenland – Den Angeklagten drohen 20 Jahre Haft Die Solothurner Staatsanwaltschaft fordert am zweiten Prozesstag mehrjährige Gefängnisstrafen für die beiden Hauptbeschuldigten. Benjamin Wirth

Den beiden Beschuldigten drohen lange Gefängnisstrafen. Foto: Keystone (Symbolbild)

Die Verhandlungen im Mordfall von Metzerlen-Mariastein gehen in die nächste Runde. Nachdem ein Zeuge die Hauptangeklagten, einen 41-jährigen Holländer und einen 44-jährigen Serben, am Montag stark belastet hatte, trugen am zweiten Prozesstag die Solothurner Staatsanwaltschaft und die amtlichen Anwälte ihre Plädoyers vor.

Den beiden Beschuldigten wird unter anderem vorgeworfen, im März 2010 den Gemeindepräsidenten von Metzerlen, Ivo Borer, in seinem Haus überfallen, gefesselt und brutal zusammengeschlagen zu haben. An den Folgen seiner Verletzungen verstarb der damals 70-Jährige ein paar Tage später. Die mutmasslichen Täter sollen einen Tipp erhalten haben, wonach es in dem Einfamilienhaus eine grosse Beute geben soll.