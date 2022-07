Modewort in aller Munde – Den Alltagstrott mit neuer Routine meistern Ausgerechnet die Macht der Gewohnheit soll uns neuerdings vor der Gleichförmigkeit des Lebens retten. Meinung Julia Konstantinidis

Plant er den Ausbruch aus seinem Rad dank neuer Routine? Foto: Biosphoto/Michel Gunther

Aus dem Hamsterrad ausbrechen, nicht jeden Tag den gleichen Trott erleben – das ist das, was der moderne Mensch sich insgeheim wünscht. Vor allem dann, wenns wieder mal ganz mühsam ist im Büro, die Sommerhitze sich nicht mit der übervollen To-do-Liste verträgt, oder wenn sich zu Hause dreckiges Geschirr stapelt und die Staubmäuse zu Dauergästen in den eigenen vier Wänden werden.

Alles stehen und liegen lassen, ab auf die einsame Insel – das war bis vor kurzem der gängige Reflex, wenn das Leben in der Dauerschleife zu ersticken drohte. Doch diese Sehnsucht ist so etwas wie der alte weisse Mann der Lebensgestaltung. Denn heutzutage soll der Ausbruch aus der Tretmühle des Alltags paradoxerweise mit der Hilfe eben jenes Automatismus gelingen, der uns zwischen Zähneputzen am Morgen und Lichterlöschen am Abend zu erdrücken droht: der Routine.

Ob auf Karriereplattformen, in Flyern von Yogastudios, auf den Lifestyle-Seiten der Hochglanzmagazine oder im Gratisanzeiger des Supermarkts um die Ecke – das Wort ist derzeit in den Mündern aller, die uns ein besseres Leben versprechen. Dank neuer Routinen soll unser Dasein angenehmer werden und von Erfolg gekrönt sein, wird allenthalben propagiert.

Zwanghafte Selbstbestimmung

Die Macht der Gewohnheit sollen wir zu unseren Gunsten nutzen. Statt nach dem Znacht einfach noch ein bisschen sitzen zu bleiben, sollen wir auf dem Handy einen Alarm einrichten, der uns daran erinnert, jeden Abend zur selben Zeit ins Bett zu gehen. Weil wer ausgeschlafen ist, hält im Hamsterrad besser durch.

Dann sollen wir uns morgens eine Routine zurechtlegen, wie wir am besten in den Tag starten. Diese Morgenroutine enthält natürlich ein gesundes Frühstück. Wer trotz genügend Schlaf und bewusster Ernährung immer noch zerknittert und schlecht gelaunt aus den Federn steigt, soll auf die Snooze-Taste verzichten, viel Wasser trinken und eine Fitnessroutine einstudieren: 100 Liegestützen und 50 Kniebeugen täglich, mindestens. Heben auch diese Massnahmen die Stimmung nicht, bleibt noch die Flucht in die Pflege- und Kosmetikroutine. Denn auch hier will alles sorgsam durchgetaktet und täglich wiederkehrend sein. «Jede Daag nach jedem Ässe Zeenli putze nid vergässe» oder so.

Die Fremdbestimmung mit zwanghafter Selbstbestimmung erträglicher zu machen, scheint das Gebot der Stunde. Mag sein, dass in Zeiten der Reizüberflutung und der allgemeinen Verunsicherung angesichts der bedrohlichen Weltlage ein gewisses Mass an Gleichförmigkeit beruhigend wirkt. Ob unsere Lebensqualität aber tatsächlich steigt, wenn wir auch noch die kleinsten Freiräume, die uns der Alltag bietet, verstandardisieren, sollten wir uns bei der nächsten Morgenroutine in aller Ruhe durch den Kopf gehen lassen.

Zeigen wir ein Herz für Tiere und lassen öfter mal alles stehen und liegen, um die Staubmäuse zu füttern.







Julia Konstantinidis ist seit 2020 Redaktorin im BaZ-Ressort Kultur&Gesellschaft. Mehr Infos

