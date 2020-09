Neue Schweizer Literatur – Der Tod des Bruders als prägender Schmerzpunkt Thomas Hürlimanns neues Buch «Abendspaziergang mit dem Kater» ist eine Sammlung seiner besten Texte – und manchmal von überraschender Aktualität. Martin Ebel

Schreiben im Licht der Dämmerung: Thomas Hürlimann. Foto: Jürgen Bauer

Der Schmerzpunkt im Leben des Schriftstellers Thomas Hürlimann ist der frühe Tod seines jüngeren Bruders Matthias. Ein Schmerzpunkt auch in seinem Schreiben. Das Theaterstück «Grossvater und Halbbruder» schrieb der noch Unbekannte am Sterbebett des Bruders, und als es zur Aufführung kam und ein Erfolg wurde, empfand er sich geradezu als Betrüger: «Nicht ich, er war der Autor.» Denn: «Ihm zeigte sich alles im Abend- und Abschiedslicht, in den Tönen der Dämmerung, und fast ohne es zu merken, begann ich seine Sicht zu übernehmen.»

Hürlimann hat dem damals mächtigen Impuls, mit dem Schreiben aufzuhören, dann doch nicht nachgegeben. Er gehört mit Erzählungen wie «Das Gartenhaus», Romanen wie «Vierzig Rosen» und «Heimkehr» und etlichen Theaterstücken zu den wichtigsten Autoren der Schweizer, der deutschsprachigen Literatur.

In vielen dieser Bücher spielt das Sterben des Bruders eine mehr als periphere Rolle. In seiner neuen Veröffentlichung, «Abendspaziergang mit dem Kater», einer Sammlung von Texten aus über 20 Jahren, sogar eine prominente: Der Nachruf auf Matthias, geschrieben zur Trauerfeier 1980, ist hier zum ersten Mal zu lesen. Ein zutiefst bewegender Text. Er schöpft aus den Tagebüchern, die der Bruder während des Kampfes gegen den Knochenkrebs führte, und zeichnet ein berührendes Bild eines jungen Menschen, dem schmerzlich bewusst ist, dass seine Zeit abgelaufen ist.

«Zeit haben? Ich muss Zeit konzentrieren, verdichten, also: Zeit überwinden» – und das in der parallel laufenden «Normalzeit» derer, die weiterleben werden. Der Text ist 40 Jahre alt – und vermittelt noch immer ganz unmittelbar die Erschütterung des Autors, gerade diesen Menschen verloren zu haben.

Schmusiges Raubtier, prädestiniert, Literatur zu werden

Wer auch nur einige Schritte in Hürlimanns Universum getan hat, der weiss, dass es unter dem Zeichen des Todes steht. Und dass es von Katzen bevölkert ist: vom «Grossen Kater» (das ist der Spitznamen jener Titelfigur, die im gleichnamigen Roman für den Vater, Bundesrat Hans Hürlimann, steht) bis zum Familiennamen Katz, der in «Fräulein Stark» und «Vierzig Rosen» auf die jüdischen Vorfahren verweist, und zuletzt zum rasenden Autofahrer in «Heimkehr».

Im neuen Buch begleitet ein Kater den Autor auf Spaziergängen, die die versammelten Texte gruppenweise verbinden. «Zwiespältig das Wesen, widersprüchlich der Charakter» der Katzen. Das «schmusige Raubtier» sei «prädestiniert, Literatur zu werden», heisst es. Hürlimann blättert Kulturgeschichtliches auf (die Katze fehlt in der Bibel, ist aber den Muslimen heilig), ebenso wie Persönliches: Eine Katze deckt die Fremdgängerei einer früheren Gefährtin auf. Am Schluss verwandelt sich das Autor-Ich selbst in einen alten grauen Kater, der durch die Zuger Altstadt spaziert und seine «totalsanierte» Heimat nicht mehr wiedererkennt: «Alles, was irgendwie stören könnte, Tauben, Mäuse, Menschen – weg.»

Ja, Thomas Hürlimann ist kein Freund entseelender Modernisierungen. Durchaus ein Unzeitgemässer, der das Verschwinden der griechisch-jüdisch-christlichen Kultur als selbstverständlichen Bezugsrahmen zutiefst bedauert. Er ist indes Realist, der allerdings den Träumer in sich nicht erstickt hat, ganz so wie bei seinem literarischen Gevatter Gottfried Keller, dem einige Texte des Buches gewidmet sind.

«Ohne die Deutschen wäre man in den Schweizer Spitälern verloren.» Thomas Hürlimann

Keller glaubte an Wunder und erlebte sie auch, heisst es über ihn, und das gilt ganz und gar auch für den Autor. Dem hat einst nach einem Autounfall eine Bluttransfusion am Ort das Leben gerettet, und der singt ein Loblied auf Ärzte und Spitäler, die ihn in den vergangenen Jahren nach Krebsoperation, Nahtoderfahrung und jahrelangen Komplikationen im Diesseits hielten («Ohne die Deutschen wäre man in den Schweizer Spitälern verloren»). Diese Odyssee durch das Gesundheitssystem zweier Länder hat Hürlimann zu einer komisch-dramatischen «Spitalkritik» inspiriert, einer jener Texte, die als Zeitungsartikel erschienen sind und unbedingt davor bewahrt werden mussten, im Orkus des Online-Archivs zu verschwinden.

«Abendspaziergang mit dem Kater» ist eine klug konzipierte Anthologie, die anhand zentraler Themen (etwa «Herkunft» – «Schweiz» – «Krankheit» – «Höheres») durch das Werk Hürlimanns führt – oder diejenigen, die es noch nicht kennen, hineingeleitet. Es zeigt die stilistische Brillanz des Autors und die Lust an der Maskerade, der Verwandlung, etwa im Bericht eines «Frunz», der 1797 Goethe als Träger und Aufschreiber diente («‹Glanz der Wolken über dem Ende des Sees›, liess er mich festhalten»).

Es dominieren die «Töne der Dämmerung» – der Schatten des Bruders ist lang –, oft liegt der Oberton sanfter Ironie darüber. Und manchmal klingen sie überraschend aktuell. So ist «Demokratie jenseits der Mehrzahl» aus dem Jahr 2017 ein Plädoyer für den mündigen Bürger, also den Einzelnen, was in der Schweiz, die Mehrheiten gern absolut setzt, manchem aufstossen wird. Dieser Text lässt sich auch als Kommentar zur gegenwärtigen Diskussionskultur lesen, in der jeder nur noch das hört, was er hören will. Statt, wie Thomas Hürlimann es im klassischen Theater sieht, Meinungen aufeinanderprallen zu lassen und dann, als mündiger Zuschauer, seine eigenen Schlüsse zu ziehen.