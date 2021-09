Verfassungswidrige Idee - Demokratie ad absurdum geführt

Schlechter Ideengeber für die SVP St. Gallen: Der frühere Landrat Georges Thüring wollte einst auch ein doppeltes Mehr. Foto: Mischa Christen

Schier unerschöpflich ist das Ideenreservoir der SVP, wenn es gilt, die Schweiz angeblich noch demokratischer zu machen. So hat die SVP St. Gallen kürzlich im Zuge ihres Land-Stadt-Feldzuges eine Motion im Kantonsparlament eingereicht, welche die Einführung des sogenannten Gemeindemehrs verlangt. Danach wären kantonale Vorlagen in einer Volksabstimmung nur dann angenommen, wenn ihnen neben der Mehrheit des Stimmvolkes auch eine Mehrheit der 77 St. Galler Gemeinden zugestimmt hätte. Ein Einwohner oder eine Einwohnerin der Landgemeinde Hemberg (900 Einwohner) hätte so etwa 84-mal mehr Stimmgewicht als ein Bürger oder eine Bürgerin aus der Kantonshauptstadt St. Gallen (76’000). So könnte man den faulen städtischen Schmarotzern doch endlich sagen, wo Gott hockt.