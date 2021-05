Fahrtenschreiber – Demo-Plausch Einmal genesen, zweimal geimpft, hundertfach getestet. Und trotz Lockerungen halten wir uns weiter an die Schutzmassnahmen. Es sei denn, wir besuchen eine Spontanparty oder eine Demo. Philipp Probst

Oleee, oleole, oleee! Mit Festivitäten dieser Art können wir in Basel grad nicht dienen. Dafür mit Demonstrationen. Foto: Pino Covino

Ich stehe unter Strom. Nein, das liegt nicht an den neuen E-Bussen der BVB. Die sind ja noch gar nicht da. Und den E-Bus, der zu Testzwecken bereits im Einsatz steht, fahre ich nicht. Ich werde also frühestens im Herbst 2022 wissen, wie meine sensible Frisur auf Stromschwankungen reagiert. Falls bei gewissen Spannungen meine langen Haare plötzlich zu Berge stehen und ich wie der Struwwelpeter aussehe, muss ich mit meinem Coiffeur einen Plan B aushecken. Wobei es für die neu einsteigenden Fahrgäste natürlich von Vorteil wäre, sie könnten den Spannungszustand des E-Busses – oder vielleicht auch jener seiner Passagiere – an der Frisur des Fahrers oder der Fahrerin ablesen und sich die Fahrt nochmals überlegen.