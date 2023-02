Die erste Folge von «sprachRohr» findet sie hier . Video: Raphaela Portmann

«Ich wünsche mir beim Thema Demonstrationen mehr Konsequenzen und mehr Schärfe.» Ein Satz von Stephanie Eymann aus der BaZ vom 3. Mai 2022. Damals stand gerade die Aufarbeitung der 1.-Mai-Krawalle an – und die Basler Regierungsrätin musste zerknirscht eingestehen, dass man die Lage falsch eingeschätzt hatte.

Rund neun Monate sind seither vergangen und passiert ist – nichts. Das Protokoll des Schreckens vom letzten Samstag: Rund 200 vermummte Chaoten, die eine Klimakundgebung als Plattform missbrauchten, um die Stadt zu zerlegen. Es flogen Steine, es knallten die Petarden – ein fast normaler Samstag, möchte man als Zyniker anfügen.

Und wieder sagt die Polizei: Wir haben die Lage falsch eingeschätzt

Kleinlaut das Statement der Polizei am Sonntag: Wir haben die Lage falsch eingeschätzt. Wieder einmal. Wer fürs Klima demonstriert, so der Glaube, sei in friedlicher Mission unterwegs. Vielleicht kleben sich ein paar Dummköpfe auf die Strasse und versprayen ein paar Häuser. Mehr aber auch nicht.

Vermummte Teilnehmer der Demo zünden einen Kartonturm mit Firmennamen an. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Wer ohne ideologischen Schaum vor dem Mund auf den Samstag schaut, stellt fest: Es war ein Debakel mit Ansage. Es gab sehr wohl Hinweise darauf, dass es nicht friedlich bleiben würde. Im Internet bündelten diverse Gruppierungen ihre Kräfte. Wenn die Chefstrategen der Polizei ihre Nase im Wind gehabt hätten, wären sie am Samstag auf die entfesselte Gewalt und die hemmungslose Provokation vorbereitet gewesen. Waren sie aber nicht.

Es ehrt die Polizei, wenn sie die Grösse hat, Fehler einzugestehen. Die Frage nach zu viel und zu wenig Präsenz bei Demo ist ein Running Gag, ein wiederkehrender Witz, der in Basel schon seit Jahrzehnten die Runde macht. Tatsache bleibt: Zum wiederholten Mal hat die Basler Polizei vor und während einer Demo falsch disponiert. Sie war auch nicht in der Lage zu reagieren. Das ist eine Bankrotterklärung gegenüber dem zahlenden Steuervolk, welches sich in der Stadt nicht mehr sicher sein kann.

Den Worten müssen Taten folgen, Frau Eymann.

Dass man in Basel mehr oder weniger unbehelligt an Saubannerzügen teilnehmen darf, spricht sich offenbar herum – der Krawalltourismus verbreitet sich, viele finstere Gestalten stammten am Samstag nicht aus der Region Basel.

Basel war am Samstag wohl das Ziel von Krawalltouristen aus der Schweiz. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Besonders enttäuschend ist der Wischiwaschi-Kurs, den die Beamten bei unbewilligten Demos fahren. Warum darf der Mob dann trotzdem loslaufen – nur im Namen einer blühenden Demokratie? Unbewilligt muss unbewilligt bleiben, was ist daran so schwer zu verstehen?

«Ich wünsche mir beim Thema Demonstrationen mehr Konsequenzen und mehr Schärfe.» Den Worten müssen Taten folgen, Frau Eymann.

Marcel Rohr ist seit Dezember 2018 Chefredaktor der «Basler Zeitung». Zuvor leitete er 13 Jahre lang das Ressort Sport und war als Blattmacher tätig. Mehr Infos

