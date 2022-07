Nach dem Auswärtssieg in Horgen bietet sich den Frauen des WSV Basel am Freitagabend um 20.45 Uhr die Gelegenheit, zum elften Mal Schweizer Meisterinnen im Wasserball zu werden. Wie immer mit dabei sein wird auch Michel Grasso. Der 55-Jährige ist Gründungsmitglied und seit 1993 Trainer der Frauen des WSV Basel.

Nächstes Jahr feiern die Frauen des WSV ihr 30-jähriges Bestehen. Was wünschen Sie sich zum Jubiläum?

Die ist natürlich gross. Andererseits gewinnt man in Horgen ja nicht jeden Tag auf derart überzeugende Weise. Da ist natürlich dann die Gefahr vorhanden, dass man nicht mehr hundert Prozent bei der Sache ist. Ziel ist es daher, ein Gleichgewicht zu finden zwischen Vorfreude und der nötigen Anspannung.

Genau. Unser Spiel in Horgen war praktisch perfekt, so etwas habe ich in 30 Jahren als Trainer nie erlebt. Umso wichtiger ist es, dass wir nun den Fokus auf unser heutiges Spiel richten. Wenn wir da noch einmal die gleiche Leistung abrufen können, bin ich sehr zuversichtlich.

Letzte Saison war für mich eine Meisterschaft, die eigentlich nicht durchgeführt hätte werden dürfen. Bei uns spielen einige junge deutsche Spielerinnen, die aufgrund von Corona-Massnahmen erst im April ins Training einsteigen konnten. Darunter litt natürlich die Vorbereitung. Diese Saison hingegen passte bezüglich Aufbau und Vorbereitung alles. Gleichzeitig musste Horgen dieses Jahr den Abgang einer wichtigen Spielerin verzeichnen, die letzte Saison aufgrund der Meisterschaftsabsage in Holland zum Team gestossen war.

Ich liebe den Wassersport einfach sehr, spiele ja selbst noch aktiv Wasserball bei der SSG Weil am Rhein. Aber natürlich frage ich mich manchmal, ob ich das alles noch will. Gerade bei den vielen Auswärtsspielen der letzten Wochen ist man eigentlich permanent am Reisen. Andererseits spielt meine Tochter auch Wasserball, ist nun zum U-17-Team gestossen. Das verbindet dich natürlich gleich noch mehr mit dem Verein, da zieht man nicht einfach so einen Schlussstrich.

Für mich das Wichtigste im Moment ist der Sieg am Freitagabend. Oder dann spätestens am Samstag.