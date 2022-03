Von Absinth bis Tequila – Dem Wort Fasnacht alkoholisch auf der Spur Von göttlichen Kräften zum Mutmacher bis hin zum Elixier des Lebens – ein Leitfaden zu Hochprozentigem nach acht Buchstaben. Rachel Hueber

Viele Alkohole wurden früher für medizinische Zwecke gebraucht, darunter: Vodka, Gin und Rum. Foto: Keystone

«Zshishnenia Voda und Usge Beatha!», beides bedeutet: Wasser des Lebens, und es sind die originalen Namen von Vodka und Whisky. Bereits 4000 vor Christus wurde Bier konsumiert, und die Holländer tranken sich vor dem Krieg mit Gin Mut an. Heute fliesst der Alkohol an der Fasnacht in Strömen. Um dem beliebtesten Genussmittel und der Fasnacht gleichzeitig die Ehre zu erweisen, präsentieren wir hier den Alkohol im Fasnachtskostüm.

F