Noch immer setzen die Regierungen beider Basel darauf, dass das Tram am Dorenbach dereinst Richtung Margarethenstich weiterfährt. Foto: Daniel Desborough

Die Stimmberechtigten reagieren normalerweise ziemlich sensibel, wenn sie von den Politikerinnen und Politikern nicht ernst genommen werden. 2017 hat das Baselbieter Stimmvolk die Tramverbindung am Margarethenstich mit 56 Prozent Nein abgelehnt. Alle Leimentaler Gemeinden entlang der betroffenen Tramlinie waren gegen das Verbindungsgleis vom Dorenbach ins Gundeli, mit dem das Tram jeweils etwa fünf Minuten schneller am Bahnhof SBB ankäme. Es ist ziemlich sicher, dass das Resultat dasselbe wäre, wenn die Politikerinnen und die Politiker versuchen würden, das Projekt in einer zweiten Abstimmung durchzuboxen.