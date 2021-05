Alles von Hand – Dem Seifenmacher von Arosa läuft es wie geschmiert Regionale Produkte, kein Schnickschnack: Beat Urechs Seifen verkauften sich schon vor der Pandemie gut. Ihretwegen konnte er nun sogar Mitarbeiter einstellen. Mathias Morgenthaler

Am besten läuft die Arvenseife: Beat Urech in seiner Manufaktur in Arosa. Foto: Fabio Parizzi

Die Seifenmanufaktur in Arosa war schon davor gut gelaufen. Aber nach Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühling 2020 hat Beat Urech ein Jahr lang praktisch durchgearbeitet. Er habe es nicht darauf angelegt, aus der schwierigen Situation Profit zu schlagen, sagt der Unternehmer. Aber weil plötzlich die ganze Schweiz übers Händewaschen und andere Hygienefragen gesprochen habe, seien die Bestellungen in seinem Onlineshop nach dem ersten Lockdown regelrecht explodiert.

Bis zu 3000 Seifen pro Woche habe er ausgeliefert. Nicht nur an Privatkunden, sondern auch an Läden und Firmen, die Seifen als Werbeartikel verwenden. Zu einem Grosskunden wurde in dieser Zeit auch das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten, das bei Urech und zwei anderen Seifenproduzenten je 22'000 Stück bestellte, um die Botschaften und Konsulate mit zeitgemässen Geschenkartikeln einzudecken.

«Wie der König von Frankreich»

Beat Urech gehört zu einer Handvoll Seifenmachern in der Schweiz, die weiterhin konsequent auf Handwerk setzen. Dass er den Beruf erlernt hat, verdankt der 47-Jährige einem Zufall. Nach der Jahrtausendwende arbeitete der gelernte Drogist als Flugbegleiter für die Swiss.

Beim Zappen blieb er eines Abends bei einem Dok-Film über das Seifenhandwerk hängen und machte so einseitige Bekanntschaft mit dem schillernden Friedrich Weiss, der die letzte Seifensiederei Wiens betrieb. «Wissens, wenn Sie sich mit dieser Seife rasieren, fühlens sich wie der König von Frankreich und bekommens eine Schmusehaut»: Beat Urech kennt die Worte von Weiss noch 17 Jahre nach der Erstausstrahlung des Dok-Films auswendig.

Diesen Menschen mit beeindruckendem Berufsstolz wollte er kennen lernen, schwor sich Urech noch am gleichen Abend. Und als er Weiss einige Monate später in Wien besuchte, war er so angetan von dessen Charisma und den wunderbar duftenden Produkten, die er im Koffer heim nach Arosa trug, dass für ihn feststand: Er wollte für den Rest seines Lebens als Seifenmacher tätig sein.

Handwerk für saubere Hände: Urech setzt auf die Herstellung nach der alten Schule. Foto: Fabio Parizzi

Die Idee war, dass Urech zu Beginn die Produkte von Weiss in der Schweiz vertreiben und vom Experten lernen konnte. Doch Weiss starb kurz nach ihrem ersten Kontakt. Urech war auf sich allein gestellt und tröstete sich mit der Vorstellung, «dass der Meister mir von oben über die Schultern schaut».

So musste sich Urech beim Aufbau des Geschäfts auf sein Drogistenwissen, Online-Recherchen und unzählige Experimente stützen. 2007 verkaufte er seine ersten Rosmarinseifen und nahm einen einfachen Webshop in Betrieb, um die in der elterlichen Küche hergestellten Produkte zu verkaufen.

2012 konnte er sich in der Schreinerei seines Vaters einmieten und die Produktion professionalisieren. 2014 gab er den Flugbegleiterjob, 2019 auch den Yogaunterricht auf, um sich ganz auf die Seifenproduktion zu konzentrieren. Eine gute Entscheidung, denn 2019 und 2020 konnte er den Umsatz jeweils mehr als verdoppeln.

«Wir machen keine extravaganten Sachen, sondern beschränken uns auf die zeitlose Essenz.» Beat Urech, Seifenmacher

Den Boom von kalt gepressten Naturseifen erklärt sich der 47-Jährige damit, dass die in sorgfältiger Handarbeit hergestellten Produkte die Haut nicht austrocknen, sondern angenehm pflegen. Ein Grund dafür ist der pH-Wert von 8,5, nahe jenem des Fruchtwassers im Mutterbauch.

«Die Industrialisierung und das Profitdenken der Konzerne schaden unserer Haut», sagt Urech und betont, eine basische Hautpflege sei ebenso wichtig wie eine basische Ernährung, sonst sei der Körper permanent übersäuert. Aufgrund der Corona-Pandemie hätten viele Menschen damit begonnen, sich wieder besser um ihre Gesundheit zu kümmern, etwa, vermehrt selber zu kochen und sich mehr Zeit für die Körperpflege zu nehmen.

Die Grundzutaten für seine Seifen, nämlich Sonnenblumen-, Rizinus- und Kokosöl sowie Kakaobutter, bezieht Urech alle aus biologischer Produktion. Dazu kommen regionale Produkte wie Schafmilch, Honig, Kohle und Holz aus der Region und ätherische Öle.

Blöcke à 90 Gramm und 12 Franken, weder abgerundet noch verziert: Urech setzt auf Einfachheit. Foto: Fabio Parizzi

Der Bestseller aus Urechs Seifensortiment ist seit längerem die Arvenseife; Vater Urech, der Schreiner, produziert nebenan gerillte Seifenauflagen ebenfalls aus Arvenholz. Das ganze Sortiment zeichnet sich durch Naturnähe und Einfachheit aus, ausgefallene Formen sucht man ebenso vergeblich wie künstliche Farben oder Düfte.

«Wir machen keine extravaganten Sachen, sondern beschränken uns auf die zeitlose Essenz», sagt Urech. Seifenblöcke à 90 Gramm und 12 Franken, weder abgerundet noch verziert, jedes Stück mindestens fünfmal von Hand weiterverarbeitet.

Bald kommen Rasierseife und Deo

Trotz dieser heiligen Prinzipien bleibt Raum für Veränderung und Innovation. Kürzlich hat Urech sich entschieden, zwei Mitarbeiter einzustellen und die Produktion in andere Hände zu übergeben, damit er nicht mehr länger an sieben Tagen pro Woche 12 bis 14 Stunden arbeiten muss.

Auch das Sortiment entwickelt sich. Vor zwei Jahren brachte Urech die erste Haarseife auf den Markt, bald folgen eine Rasierseife und ein Deo. Zudem will er einen plastikfreien Schwingkopfrasierer eines Familienunternehmens aus München über seine Seite vermarkten, «weil die Nachfrage nach handgemachten, nachhaltigen Produkten rasant steigt».

Apropos Rasieren – damit begann schliesslich alles: Wie der König von Frankreich fühle er sich zwar bis heute nicht, sagt Urech. Aber den Traumberuf gefunden zu haben und davon leben zu können, das sei ihm Glück genug.

Fehler gefunden?Jetzt melden.