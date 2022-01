Schulstart mit Maskenpflicht – Dem obersten Basler Lehrer gehen die Regeln noch nicht weit genug Beide Basel beginnen das neue Jahr mit verschärfter Masken- und Testpflicht im Klassenzimmer. Klappt so der Präsenzunterricht? Die Schulsynode ist skeptisch. Dina Sambar Simon Bordier

Tag 1 der neuen Maskenpflicht nun auch für die jüngsten Primarschüler. Hier beim Schulhaus St. Johann in Basel. Foto: Nicole Pont

Montag, 12.15 Uhr, vor der Primarschule St. Johann. Es ist der erste Schultag, an dem nun auch die Erst- bis Viertklässler in den beiden Basel eine Maske tragen müssen und an dem die wöchentlichen Corona-Tests obligatorisch sind. Einige der Kinder reissen sich die Maske vom Gesicht, kaum dass sie das Schulgebäude verlassen haben. Andere wiederum behalten das Stückchen Vliesstoff auch für den Heimweg an.

Was sagen die Schüler und ihre Eltern?

«Ich finde es nicht gut, dass sie jetzt eine Maske tragen müssen», sagt eine Mutter, die auf ihren 7-jährigen Sohn wartet. Schon sie selber habe Mühe, die Maske richtig einzusetzen. Für Kinder sei das noch schwieriger: «Da hat jemand, der von Kindererziehung keine Ahnung hat, eine Massnahme ergriffen. Ich kann damit umgehen, doch für die Kinder finde ich es schade», so die 37-Jährige. Ihr Sohn, der kurz darauf auftaucht, meint kurz und knapp: «Es ist blöd. Ich habe es nicht gern.»