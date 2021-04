Basel wächst in die Höhe – Dem Hochhaus an der Heuwaage steht kaum etwas im Weg Der Basler Grosse Rat berät am Mittwoch das Bauprojekt am Eingang der Stadt. Die Chancen für ein Ja stehen sehr gut. Alessandra Paone

So soll das neue Hochhaus bei der Heuwaage aussehen. Visualisierung: Miller & Maranta

Eine schmale Pyramide ohne Spitze, 74 Meter hoch mit 20 Stockwerken – ein markanter Punkt am Eingang der Stadt. So haben sich die Architekten Miller & Maranta das neue Gebäude an der Heuwaage ausgedacht. Es soll das Hochhaus Steinentor von Arnold Gfeller aus dem Jahr 1955 ersetzen, das erste Wohn- und Geschäftshaus in der Innenstadt. Eigentümerin ist die Basellandschaftliche Pensionskasse.

Die Basler Regierung sprach sich vor gut einem Jahr für das Projekt aus, das städtebaulich wie auch architektonisch überzeuge, wie es in ihrem Ratschlag an den Grossen Rat heisst. Dieser wird voraussichtlich am kommenden Mittwoch über das Geschäft befinden. Neben dem Bebauungsplan sind auch eine Zonenänderung, eine Änderung des Wohnanteils, eine Anpassung der Lärmempfindlichkeitsstufen, Linienänderungen sowie ein Landabtausch mit dem Kanton notwendig. Gegen die Planungsmassnahmen sind zwei Einsprachen eingegangen. Der Regierungsrat beantragt dem Parlament, diese abzuweisen.