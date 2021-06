Vorwürfe am Bundesverwaltungsgericht – Dem «härtesten Richter» droht Amtsenthebung Ein SVP-Richter soll bei Asylverfahren vorschriftswidrig Einfluss genommen haben. Die Geschäftsprüfungskommission des Parlaments untersucht den Fall. Mischa Aebi , Denis von Burg

David Wenger, Richter am Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen, wurde als härtester Asylrichter bekannt. Jetzt droht ihm wegen einer möglichen Amtspflichtverletzung ein Amtsenthebungsverfahren. Foto: PD

Am Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen fliegen die Fetzen. Eine Abteilungspräsidentin des Gerichts wirft einem Kollegen, dem SVP-Richter David Wenger, schwere Amtspflichtverletzung vor. Er soll vorschriftswidrig eine ihm in einem Asylverfahren zugeteilte Richterin durch eine ihm politisch näher stehende Richterin ausgewechselt haben. Der bereits abgefasste Beitrag der ersten Richterin zum Urteil wurde nicht berücksichtigt. Dem SVP-Richter wird nun politisch motivierte Einflussnahme vorgeworfen. Wenger gilt seit 2016 als «härtester Asylrichter der Schweiz».