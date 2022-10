Alles zum FCB-Spiel gegen Lugano – Dem FCB fehlen Lösungen gegen defensive Luganesi Das Heimteam geht in der 33. Minute durch Hicham Mahou in Führung und verteidigt diese gegen wenig kreative Basler bis zum Schlusspfiff. Linus Schauffert Dominic Willimann

Die Basler Offensivabteilung findet gegen Lugano keine Lösungen. Foto: Marc Schumacher(Freshfocus)

Vor dem Spiel

Die Devise der Basler vor dem Spiel gegen Lugano ist klar: Die unerwartet deutliche 0-2-Niederlage gegen Slovan Bratislava mit einer guten Leistung im Tessin vergessen machen. Dafür will Alex Frei «wieder zu dem zurückkehren, das sich bewährt hat». Dies muss der FCB-Trainer allerdings tun, ohne auf den gelbgesperrten Wouter Burger zurückgreifen zu können. So nimmt er im Vergleich zum Bratislava-Spiel sechs Veränderungen in der Startformation vor. Neu von Beginn an spielen Zeki Amdouni, Kasim Adams, Kaly Sène, Dan Ndoye, Taulant Xhaka und Riccardo Calafiori. Letzterer feiert nach überstandenem Muskelfaserriss sein Debüt für den FCB.

Die erste Hälfte

Nach 45 Minuten zeigt die Anzeige im Cornaredo eine 1:0-Führung für das Heimteam. Und diese entspricht durchaus dem Spielverlauf. Zwar haben beide Teams zur Halbzeit drei Abschlüsse auf dem Konto, doch Lugano macht alles in allem den gefährlicheren Eindruck. Die Luganesi wirken ballsicherer und scheinen die klarere Spielidee zu haben. Die beiden besten Basler Chancen haben Andi Zeqiri (19.) und Kaly Sène (44.). Brenzlig wurde es für Lugano-Goalie Amir Saipi in keiner der beiden Situationen. So führt Lugano folgerichtig zur Pause mit 1:0. Das Tor erzielt Hicham Mahou nach einem sehenswerten Schnittstellen-Pass von Ousmane Doumbia, bei dem Kasim Adams etwas desorientiert scheint.

Die zweite Hälfte

Trotz eines harmlosen Auftritts in der ersten Hälfte, beginnt Alex Frei die zweite mit der gleichen Aufstellung. So verändert sich im Spiel der Basler auch nicht viel. Die ersten 15 Minuten sind ereignislos auf beiden Seiten. Doch in der 56. zwingt Zeqiri Saipi zu einer guten Parade. Xhaka tritt den Freistoss, Lang lässt den Ball durch die Beine und Zeqiri kann diesen dann mit der Hüfte gefährlich ablenken. Da es Basel in der Folge aber an Torchancen mangelt, wechselt Trainer Frei in der 64. gleich dreifach. Es kommen Fink, Males und Pelmard – letzterer auf die für ihn ungewohnte Rechtsverteidigerposition. Unmittelbar Wirkung zeigt das allerdings nicht. In der 70. kommt schliesslich noch Fabian Frei. Der Captain haut den Ball nur vier Minuten danach aus zwanzig Metern an den rechten Pfosten – die beste Chance der Basler. Doch es gelingt dem FCB – auch wenn er ab diesem Zeitpunkt deutlich mehr Spielanteil hat als Lugano – an diesem Sonntag kein Treffer.

Der Knackpunkt

In einem ereignisarmen Spiel ist nicht eine einzige Aktion zu benennen, die den Unterschied machte. Viel eher ist es wie auch schon gegen Bratislava am Donnerstag ein später Start, der den Basler zu schaffen macht. Zwar hat man schlussendlich mehr Schüsse und auch mehr Ballbesitz als der Gegner und zum Schluss der Partie auch so etwas wie eine Druckphase. Allerdings rennt der FCB ab der 33. Minute einem Rückstand hinterher. Derweil gelingt es Lugano, hinten sehr sicher zu stehen und mit guten Vorstössen in der Offensive dennoch gefährlich zu bleiben.

Die Unparteiischen

Lukas Fähndrich und sein Team haben im Tessin keine einfache Partie zu leiten. Das Spiel ist geprägt von vielen Fouls, auch wenn diese meist nicht sonderlich hart sind. Allerdings stellt sich die Frage, ob Mahous Einsteigen gegen Adams in der 53. nicht mindestens mit einer gelben Karte hätte geahndet werden müssen. Auf der anderen Seite hat der FC Basel Glück, dass Amdounis Nachtreten gegen Doumbia nur eine gelbe Karte nach sich zieht. Denn Chance auf den Ball hat der Mittelfeldakteur keine. Hinzu kommen Kleinigkeiten, die von den Unparteiischen übersehen wurden. Eine durchzogene Leistung.

Der O-Ton

Trainer Alex Frei zieht nach der Partie zwei Schlüsse: «Fazit Nummer eins ist, dass wir Mühe bekunden mit dem Spielstil von Lugano». Frei meint damit, dass die Heimmannschaft vor allem in der zweiten Halbzeit sehr tief steht und es dem FC Basel nicht gelingt, auf den letzten 20 Metern kreative Lösungen zu finden. Frei sagt weiter: «Mein zweites Fazit lautet, dass es gegen uns anscheinend reicht, einmal über die Mittellinie zu kommen, um die Partie zu gewinnen.» Denn schon bei der 0:2-Heimniederlage des FCB früher in der Saison zeigte sich Lugano sehr konsequent.

Die Folge

Durch diesen Heimsieg zieht der FC Lugano in der Tabelle am FC Basel vorbei und befindet sich nun auf dem vierten Rang. Währenddessen rutschen die Basler auf Platz sieben ab. Am kommenden Donnerstag trifft der FCB auswärts um 18.45 Uhr erneut auf Slovan Bratislava. Nachdem er die anfängliche Siegesserie in der Conference League abreissen liess, gilt es nun, an der Spitze der Gruppe zu bleiben. Denn Pyunik ist zurzeit punktgleich mit den Baslern auf Platz eins und trifft am Donnerstag auf das letztplatzierte Zalgiris.

