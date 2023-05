Fink sucht Einsätze – in Luzern? – Dem FCB droht der nächste «Fall Itten» Der FC Luzern hat Interesse an Bradley Fink. Dieser schien beim FC Basel auf einem guten Weg. Dann wurde Heiko Vogel Interimstrainer und sass das Talent vor allem auf der Bank. Oliver Gut

Bradley Fink: Erst Aufsteiger, nun Aussteiger? Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Manchmal sind es Eindrücke. Wie am Sonntag, im Heimspiel gegen den FC Lugano (1:1). Bradley Fink wird in der 81. Minute eingewechselt. Er kommt auch ein paarmal an den Ball. Aber er wirkt unsicher, seinen Aktionen geht die Stringenz ab. Ganz so, wie man sich einen jungen Spieler in der Schlussphase einer wichtigen Partie eben vorstellt, die auf Messers Schneide steht. Jedenfalls dann, wenn er zuvor nur wenige Minuten erhalten hat, um sich in Form zu spielen und ihm das Vertrauen abhandengekommen ist.