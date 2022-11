Esaf: Düstere Prognose – Dem Esaf 2022 droht ein Defizit in Millionenhöhe Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Pratteln war auf vielen Ebenen ein Erfolg. Doch finanziell müssen die Organisatoren alles unternehmen, um eine schwarze Null zu erreichen. Dominic Willimann

Bestes Wetter und eine volle Arena: Sportlich war das Esaf ein Fest der Superlative. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Es war ein Fest der Superlative – sportlich wie gesellschaftlich. 400’000 Menschen besuchten am letzten Augustwochenende das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Pratteln, an dem mit dem Zentralschweizer Joel Wicki ein neuer Schwingerkönig gekürt wurde.