Kurz vor dem Impfstart – Dem Baselbiet fehlt das Personal für die Corona-Impfungen Stellenausschreibung in letzter Minute: Der Kanton sucht über die Festtage händeringend nach Ärzten oder Apothekern, die im Impfzentrum in Muttenz arbeiten wollen. Alexander Müller

Bald wird auch im Baselbiet geimpft – falls rechtzeitig das dafür benötigte Personal rekrutiert werden kann. Foto: Samuel Schalch

Am Montag soll es losgehen mit den Corona-Impfungen in der Region Basel. Beide Kantone wollen am 28. Dezember die ersten Personen impfen. Im Baselbiet werden in der letzten Woche des Jahres mobile Teams zu Risikopatienten in Alters- und Pflegeheimen fahren und diese gegen das Virus immunisieren. Ab dem 4. Januar ist dann auch der reguläre Start im Impfzentrum Feldreben in Muttenz geplant.

Doch noch fehlt dem Kanton das Personal, um den Betrieb sicherzustellen. Kurz vor Weihnachten, am Mittwochnachmittag, machte der Kanton auf Twitter einen leicht verzweifelten Aufruf: «Für die mobilen Impfequipen suchen wir Ärzte, MPA und diplomiertes Pflegepersonal. Generell für 2021 und dringlich für 28. bis 30. Dezember dieses Jahres.»