Vorstoss im Grossen Rat – Dem Analphabetismus Paroli bieten Annina von Falkenstein (LDP) fordert Massnahmen gegen die Lese- und Schreibschwäche. Thomas Dähler

Grundkurs für Illettristen an der Weiterbildungsschule Zürich: Grossrätin Annina von Falkenstein möchte funktionale Analphabeten auch in Basel unterstützen. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

15 Prozent der Erwachsenen in der Schweiz sind funktionale Analphabeten – sie können nicht richtig lesen, schreiben und rechnen. LDP-Grossrätin Annina von Falkenstein fordert nun, dass der Basler Regierungsrat Massnahmen zur Unterstützung und Weiterbildung Betroffener trifft. Erst kürzlich hat die Regierung des Kantons Zürich ein Massnahmenpaket in der Höhe von 7,4 Millionen Franken verabschiedet, das der Bund mit einem gleich hohen Betrag unterstützt.

Dass es mit den Sprachkenntnissen der Schulabgängerinnen und Schulabgänger in Basel-Stadt hapert, ist schon länger bekannt. Im Mai 2019 musste der Kanton Basel-Stadt zur Kenntnis nehmen, dass er bei der nationalen Studie über die Grundkompetenzen der Schulabgängerinnen und -abgänger in der Schulsprache auf dem letzten Platz abschneidet. Nur gerade 80 Prozent erfüllten das Soll. Noch schlechter sind die Resultate in Mathe.