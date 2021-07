Ausgangslage

Die Corona-Fallzahlen steigen in der Schweiz wieder an. Nun läuft erneut eine Debatte darüber, wie eine Ausbreitung des Virus ohne einschränkende Massnahmen verhindert werden kann.

Eine dieser Überlegungen kam am Montag von Christoph Berger, Präsident der eidgenössischen Impfkommission. Er könne sich vorstellen, dass das Covid-Zertifikat für Geimpfte, Genesene und Getestete nicht mehr nur bei Grossveranstaltungen, sondern auch bei kleineren Veranstaltungen vorgewiesen werden muss, wenn die Zahlen «entsprechend hoch bleiben», sagte Christoph Berger am Montag im Schweizer Radio SRF.

Ungeimpfte müssten sich dann häufiger testen lassen, wenn sie etwa an kleineren Veranstaltungen teilnehmen wollen. Für die Ungeimpften kann dies aufwändig und teuer werden. Er sehe die Massnahme aber eher als Erleichterung für Geimpfte und nicht als Nachteil für Ungeimpfte, sagte Berger. Man könne das Zertifikat auch in Betrieben einsetzen und so das repetitive Testen ersetzen.

Auch an der Spitze des Bundesamts für Gesundheit wurden solche Überlegungen bereits laut. Sollte sich die Lage zuspitzen, wäre laut Anne Lévy, Direktorin des Bundesamts für Gesundheit (BAG), eine Ausweitung des Zertifikats etwa auch auf Restaurants-Besuche möglich. «Das wäre auf jeden Fall besser als erneute Schliessungen», sagte sie in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag».

«Diese Pandemie macht uns eine Einschränkung der Freiheiten und die Impfung ist ein Mittel, dass wir möglichst wenig andere Massnahmen brauchen», sagte Berger am Montag. Man müsse das in diesem Zusammenhang sehen. Wenn viele Menschen zur Impfung gingen, bräuchte es diese Überlegungen nicht mehr, sagte er.

