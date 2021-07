Finanzmarkt in New York – Delta macht Börsianern Angst Die Ausbreitung der neuen Coronavirus-Variante gibt den Anlegern zu denken. Die Folge sind Kursverluste in New York.

Auftakt verhagelt: Die New Yorker Börse legt einen schlechten Wochenstart hin. Foto: Richard Drew (AP/Keystone/Archiv)

Einen schlechten Start in die neue Börsenwoche legten die Aktienkurse in New York am Montag hin. Vor allem die rasche Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus ist den Anlegern schwer auf den Magen geschlagen.

Die Sorge, dass die Variante das weltweite Wirtschaftswachstum bremsen könnte, drückte auf die Kurse. Die US-Gesundheitsbehörde CDC etwa warnte angesichts der starken Zunahme der Coronavirus-Infektionen in Grossbritannien vor Reisen in das Land.

Das drückte den Leitindex Dow Jones Industrial um 2,09 Prozent auf 33'962 Punkte nach unten. Er fiel somit unter die 34'000er-Marke auf den niedrigsten Stand seit fast einem Monat. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,59 Prozent auf 4258 Punkte abwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 hielt sich etwas besser mit einem Minus von 0,90 Prozent auf 14'549 Zähler.

