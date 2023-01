Einkehren: Ristorante Latini – Ein Versprechen liegt in der Luft Wen das Fernweh nach unseren südlichen Nachbarn packt, der braucht nicht weit zu gehen: Das Restaurant an der Falknerstrasse entführt in die Welt der italienischen Köstlichkeiten. Isabelle Thommen

Die stellvertretende Geschäftsführerin Anna Teuber begrüsst die Gäste im Ristorante Latini. Foto: Nicole Pont

Als wir die Schwelle zum Ristorante Latini überschreiten, macht sich ein wohliger Duft nach Trüffeln in unserer Nase breit. Es ist Sonntagabend, und die Basler Innenstadt ist an diesem Neujahrstag ungewöhnlich ruhig. Obwohl das italienische Restaurant deutlich voller ist, schreiten wir in einen romantischen und ruhigen Gastraum.