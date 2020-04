Corona im Behindertenheim – «Dein Bruder kommt wieder, wenn es vorbei ist» Im Wohnhaus Munzach in Liestal leben über 30 Menschen mit schwereren Behinderungen. Auch sie spüren die Folgen des Coronavirus, nehmen diese aber erstaunlich gelassen hin. Benjamin Wirth

Die betreuten Menschen haben während der Corona-Krise mehr Zeit für sich. Zu ihren Familienmitgliedern können sie momentan nicht. Foto: ESB Baselland

Robert B.* fragt sich, warum sein Bruder an diesem Montag nicht wie erwartet auftaucht. Schon in den drei Wochen zuvor ist er fern geblieben. Mit Worten kann sich Robert B. nicht verständigen. Seit Kinderjahren ist er geistig behindert. Mit 6 Jahren kam er ins Heim. Zuerst durfte er abends noch zu seinen Eltern, seit seinem 20. Lebensjahr lebt er in der Wohngemeinschaft Munzach in Liestal.