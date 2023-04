Der FC Basel im Liga-Endspurt – Degen und Vogel brauchen für den zweiten Platz ein kleines Wunder Sechs Punkte Rückstand auf den FC Luzern und vier Gegner, die man überholen müsste: Auch wenn noch sechs Runden zu spielen sind, so steht der FCB vor einer Herkulesaufgabe. Oliver Gut

David Degen und Heiko Vogel freuen sich in Nizza über das Erreichen des Conference-League-Halbfinals: Es sind Bilder, von denen beide froh wären, man könnte sie auch häufiger in der heimischen Liga schiessen. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus).

Abrücken mochte Heiko Vogel im Wallis noch nicht davon. Nicht im Augenblick des Sieges, den der FC Basel in dieser Meisterschaft erst zum neunten Mal genoss. Nicht im Augenblick eines 2:1-Auswärtserfolgs, einem Positiverlebnis, das Kraft und Hoffnung gibt. Also wich der FCB-Interimstrainer, der ja eigentlich Sportdirektor ist, einfach aus: «Das Ziel ist es, im nächsten Spiel in Winterthur wieder drei Punkte zu holen.»