Trainingsauftakt beim FCB – Degen und Gross schauen zu, Males und Campo fehlen Der neue Verwaltungsrat macht sich mit den Medienschaffenden bekannt. Eine Weiterverpflichtung von Darian Males ist vom Tisch – darauf liegen aber noch einige Dossiers. Oliver Gut

Corona-Distanz wahren und trotzdem Nähe demonstrieren: Die FCB-Verwaltungsräte Christian Gross, Sophie Herzog, Andreas Rey und David Degen (von links). Foto: Andy Müller (Freshfocus).

Alle sind sie nicht da. Nicht auf dem Rasen. Und auch nicht daneben. Doch der grösste Teil nutzt die Gelegenheit, um sich im Rahmen des ersten Mannschaftstrainings des FC Basel zu präsentieren. Und damit sind nicht nur die Spieler gemeint. Sondern auch die neuen Verwaltungsräte des Clubs, die der neue Besitzer David Degen um sich geschart hat.

Also begrüsst Multi-Präsident Reto Baumgartner ebenso die Medien wie Andreas Rey und Sophie Herzog den Austausch suchen. Am Rande der Tribüne hält Dani Büchi vor einer Gruppe Journalisten eine Mischung aus Dia- und Monolog. Natürlich macht auch Degen selbst die Runde. Und schliesslich steht da Christian Gross. Der Mann, der schon häufiger am Spielfeldrand des St.-Jakob-Parks gestanden ist als jeder andere der Anwesenden, mal abgesehen von Teamchef Gusti Nussbaumer und Materialwart Roger Eglin. Dem Wetter angepasst, im Polo-Shirt und Turnschuhen. Fast so wie früher, als er das Training noch selber leitete.