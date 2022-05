David Degen und Alex Frei kennen sich als Mitspieler und sind sich nicht unähnlich. Foto: Patrick B. Kraemer (Keystone)

Für Alex Frei und den FC Basel hätte es gar nicht besser laufen können: Indem der Biel-Benkener mit Winterthur den direkten Aufstieg in die Super League schaffte, versetzte er die sechstgrösste Schweizer Stadt nicht nur in Euphorie, sondern verkürzte sich auch die Wartezeit, um das zu offizialisieren, was gesichert ist: Frei verlässt die Zürcher, um in der neuen Saison als FCB-Cheftrainer zu wirken.