Leitartikel zum Umbruch beim FCB – Degen und Büchi geben Vollgas – ganz ohne Bremspedal Beim FC Basel ist die Aufbruch- der Umbruchstimmung gewichen. Die zahlreichen Einschnitte mögen richtig sein. Tempo und Takt sorgen jedoch für Verunsicherung, wo Ruhe guttäte. Meinung Oliver Gut

Scheinen beim FCB vor nichts Halt zu machen: David Degen (rechts) und Dani Büchi. Foto: Marc Schumacher(Freshfocus)

«Wie ruhig es in einem Verein ist, sieht man daran, wie die Mannschaft performt.» Es ist dies keine Journalistenweisheit, sondern der Satz eines Profifussballers. Timm Klose sprach ihn am Montag im FCB-Total-Talk auf Telebasel aus. Bemerkenswert ist das, weil Fussballer die Bedeutung des Drumherums sonst gerne herunterspielen, wenn es in einem Club gerade unruhig ist. Und vielleicht hätte sich auch Klose anders geäussert, wäre er noch beim FC Basel oder anderswo angestellt. Aber das ist er im Moment nicht.

Gemünzt war seine Aussage auf den FCB. Auf jenen, den er vom Oktober 2020 bis Mai 2021 selbst erlebt hat. Aber auch auf den danach. Mit David Degen als Galionsfigur sowie dessen engstem Vertrauten, Dani Büchi, als Mitaktionär und starkem Mann auf der rotblauen Geschäftsstelle.