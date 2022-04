Alles zur FCB-Partie in Sion – Defensive in der Offensive – und am Ende ist Xhaka «stinkesauer» Torlos endet der Vergleich zwischen Sion und Basel. Zu ideenlos wirkt der FCB – was Taulant Xhaka in Rage geraten lässt. Dominic Willimann

Dan Ndoye (rechts) fehlt gegen Sion die zündende Idee, um die Basler Reise ins Wallis zu einem erfolgreichen Ausflug zu machen. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Die Taktik

Die einzige Personalie, die es vor diesem Spiel zu klären gilt, lautet: Wer verteidigt für den gesperrten Michael Lang auf rechts? Guillermo Abascal entscheidet sich für Tomas Tavares, das linke Couloir besetzt Noah Katterbach, der in den letzten drei Partien gerade mal eine Minute spielen durfte. Die Sturmspitze bildet Adam Szalai, der gegenüber Fjodor Tschalow den Vorzug erhält.

Sion steht dem Basler 4-2-3-1 in einem kompakten 5-3-1-1 gegenüber. Aus einer massierten Abwehr heraus versuchen die Gastgeber, ihr Spiel aufzuziehen. Und auch wenn sie in den gesamten 90 Minuten nie wirklich gefährlich vors FCB-Tor kommen, wirken ihre Ballstafetten mit den schnellen Konterspielern bis vor den Basler Strafraum nicht ungefährlich.

Nach dem Seitenwechsel sieht es zunächst danach aus, als würden die defensiven Mittelfeldakteure Wouter Burger und Taulant Xhaka Rotblau im Pressing mehr unterstützen. Aber nach ein paar Minuten verpufft dieser Effort wieder. Abascal versucht, das Spiel seiner Farben mit einem frühen Doppelwechsel nach rund einer Stunde anzukurbeln: Sergio Lopez kommt für Katterbach, Liam Chipperfield ersetzt Ndoye. Erfolglos.

Die erste Hälfte

Ja, der FCB kommt zu Chancen. Nicht zu vielen, aber einige davon könnten die Führung bedeuten. Die beste Gelegenheit vergibt Liam Millar (14.). Aber auch Dan Ndoye und Sebastiano Esposito fehlt die Präzision im Abschluss. Überhaupt: Mit der Genauigkeit auf den letzten Metern hapert es bei Rotblau in diesen ersten 45 Minuten. Zu fehleranfällig agieren die Basler im Aufbau, zu ideenlos ist das Spiel vor dem Sion-Tor.

Doch just als Schiedsrichter Stefan Horisberger zur Halbzeit pfeifen möchte, erzielt Millar nach schönem Dribbling und Vorarbeit von Wouter Burger das vermeintliche 1:0. Da Szalai Sion-Goalie Kevin Fickentscher die Sicht nimmt und dabei im Abseits steht, wird der Treffer zu Recht aberkannt.

Die zweite Hälfte

Wouter Burger (rechts) war der gefährlichste Basler in Halbzeit zwei. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Offensiv der gefährlichste Basler in den zweiten 45 Minuten ist Wouter Burger. Der Mann, der eigentlich im defensiven Mittelfeld daheim ist. Die beste Möglichkeit lässt er kurz vor Schluss liegen, da er an Fickentscher scheitert. Im Vergleich zu Halbzeit eins ist Basel aber weniger zwingend im gegnerischen Sechzehner. Dass der Holländer der Beste in Rotblau im Angriff ist, sagt jedoch einiges aus über die Durchschlagskraft der Gäste.

Das liegt aber auch an Sion, das nun vermehrt probiert, ins letzte Basler Drittel vorzustossen. Allerdings kommen die Sittener nur zu Gelegenheiten aus der Distanz. Heinz Lindner kann über weite Strecken der Partie die Walliser Frühlingssonne geniessen. Kein einziger Schuss von Sion findet den Weg auf das Basler Tor.

Der Knackpunkt

Über 90 Minuten findet Basel kein Rezept gegen die gut eingestellten Sittener: Durch die Mitte geht nichts, auf den Flügeln ist bei einer Fünferabwehr der Walliser wenig Platz. Auch sind dort erfolgreiche 1:1-Aktionen der schnellen Aussenspieler die Ausnahme. Und Szalai wirkt in der Sturmspitze verloren. Nicht einmal wird der Ungar in der Schnittstelle zwischen der Sion-Verteidigung angespielt. Auch, weil Kreativspieler Esposito mehr rennt denn Bälle verteilt.

Zwar haben die Gäste 57 Prozent Ballbesitz, doch im letzten Drittel des Spielfelds ist von dieser Dominanz nichts zu sehen. Insgesamt also tut der FCB zu wenig, um zu seinen Abschlüssen zu kommen.

Der O-Ton

Taulant Xhaka findet nach dem Abpfiff klare Worte: «Ich bin stinkesauer.» Sein Team habe das nicht umgesetzt, was man im Training einstudiert habe. «Jeder von uns muss sich hinterfragen, ob er hierhergekommen ist, um zu gewinnen», so Xhaka. Seine Mannschaft sei über 90 Minuten mehrheitlich im Ballbesitz gewesen, «aber auf den letzten 30 Metern waren wir nicht gut». Einmal mehr in dieser Saison habe der FCB eine Chance zu gewinnen verpasst.

Taulant Xhaka war nach dem Spiel überhaupt nicht zufrieden. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Die Zwischenbilanz

2:2, 2:2, 0:0. Das sind die drei letzten Ergebnisse des FC Basel in der Super League. Diesem letzten Punkt kann dennoch etwas Positives abgewonnen werden: Rotblau hat den Vorsprung auf die Young Boys und somit auf Rang 3 auf sechs Zähler ausgebaut.

Das nächste Spiel

Am Sonntag empfängt der FCB den FC Luzern. Es wird erneut eine Partie, die für Rotblau keine einfache sein wird. Denn die Zentralschweizer brauchen nach wie vor Punkte im Kampf gegen den Abstieg – und haben mit dem jüngsten 3:2-Erfolg gegen St. Gallen nicht nur wichtige Zähler, sondern auch Selbstvertrauen gewonnen.

