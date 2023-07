Stromunterbruch über Mittag – Defektes Kabel liess im Kleinbasel für zweieinhalb Stunden die Lichter ausgehen Gegen 14:10 Uhr war die Störung wieder behoben. Die genaue Ursache ist gemäss IWB noch unklar. Ein Zusammenhang mit dem Gewitter sei «unwahrscheinlich». Oliver Sterchi

In Teilen des Kleinbasels fiel am Montagmittag zwischenzeitlich der Strom aus. Foto: Dominik Pluess

Im Kleinbasel kam es am Montagmittag zwischenzeitlich zu einem Stromausfall. Die «bz Basel» berichtete als erstes darüber, am Nachmittag gaben die Industriellen Werke Basel (IWB) dann Entwarnung. Die Stromversorgung habe um 14:10 Uhr wieder hergestellt werden können.

Als Grund führten die IWB eine «Kabelstörung» an. Auf Nachfrage der BaZ sagte IWB-Sprecherin Jasmin Gianferrari, dass die «genaue Ursache» noch nicht eruiert worden sei. «Das Stromnetz verläuft unterirdisch. Bei einer Störung ist nicht auf den ersten Blick klar, was genau vorgefallen ist.» In der Zwischenzeit habe man die Versorgung über ein alternatives Kabel wiederhergestellt.

Die Spezialisten der IWB würden mit «Hochdruck» daran arbeiten, die Quelle des Zwischenfalls zu eruieren. Man wisse bislang, wo ungefähr im Netz die Störung aufgetreten sei, so Gianferrari. War es eventuell ein Nagetier, das die Kabel angeknabbert hat, wie das zuweilen vorkommt? Die IWB-Sprecherin sagte auf eine entsprechende Frage: «Das ist unwahrscheinlich, da sich die eingegrenzte Stelle mitten in der Stadt unter einer Strasse befindet. Dort kommen Tiere in der Regel nicht einfach so hin.» Auch ein Zusammenhang mit dem Gewitter vom Montagmorgen sei unwahrscheinlich.

«Schliessen nichts zu 100 Prozent aus»

Gianferrari sagt aber auch: «Da wir die Ursache noch eruieren, schliessen wir aktuell noch nichts zu 100 Prozent aus.» Wahrscheinlicher sei jedoch, dass es bei einem Teil zu einem technischen Defekt gekommen sei. «Das kommt hin und wieder vor. Unlängst hatten wir etwa in Riehen einen ähnlichen Vorfall. Dort war es ein Verbindungsstück zwischen zwei Leitungen, das kaputt gegangen war.»

Betroffen vom Stromunterbruch war gemäss der IWB-Sprecherin der Perimeter zwischen Feldbergstrasse / Matthäusstrasse, Wettsteinplatz / Unterer Rheinweg sowie die Clarastrasse in Richtung Messeplatz. Die Anzahl der betroffenen Anschlüsse müsse man noch abklären. Gemäss der «bz» waren nicht nur Privathaushalte, sondern auch Einkaufsläden wie die Manor betroffen.

