FCB-Machtkampf – De Gregorio berät Burgener – und bestätigt Centricus Aus einem Bericht des «Blick» geht zum ersten Mal zweifelsfrei hervor, dass es sich bei dem ausländischen Investor, der beim FC Basel einsteigen will, um Centricus handelt. Tilman Pauls

Eine Mail von Walter de Gregorio an Bernhard Burgener bestätigt, dass es sich bei dem ausländischen Investor um Centricus handelt. Foto: Andy Müller (Freshfocus)

Am Donnerstag hat der «Blick» die nächste Geschichte im Streit um die Besitzverhältnisse beim FC Basel öffentlich gemacht. Aus einer Mail, die der Zeitung vorliegt, gehe hervor, dass sich im letzten Jahr auch David Degen um den englischen Investor Centricus bemüht habe. Also jenes Centricus, das zusammen mit Bernhard Burgener die «Basel Dream & Vision AG» gegründet hat.

Die Mail vom 13. Juli 2020 stammt vom ehemaligen Fifa-Kommunikationsdirektors Walter de Gregorio, der als Centricus-Vermittler arbeitet. Sie ist an Burgener adressiert. Und darin steht: Degen sei nicht bereit, auf seine Kaufoption zu verzichten «zugunsten von Centricus respektive deren Einstieg als Minderheitsaktionär beim FCB». Zudem habe der ehemalige Spieler in einem Gespräch «überraschend» gesagt, dass De Gregorio den Centricus-Deal doch mit Degen selbst durchführen solle statt mit Burgener.

Burgener, der andere Anfragen aktuell mit dem Verweis ablehnt, dass der FC Basel sich in einem laufenden juristischen Verfahren befinde, bestätigt die Mail sowie die Information von De Gregorio: «Ja, es ist korrekt, dass einer meiner Berater mich dementsprechend informiert hat. Dass David Degen ihn gefragt habe, warum er Centricus zu mir statt zu ihm bringe.»

Degens Berater dementiert

Der Berater von David Degen, Dani Büchi, sagt dem «Blick» zwar, dass es damals Gespräche zwischen De Gregorio und Degen gegeben habe. Aber er dementiert die Aussage, dass Degen einen Deal mit Centricus haben eingehen wollen. «Er (De Gregorio, Red.) hat David Degen mehrmals angeboten, dass er mit 30 Prozent dabei ist, 32 Prozent bei Burgener bleiben und 30 Prozent bei Centricus. David hat abgelehnt und, wie der Berater richtig schreibt, auf sein Vorkaufsrecht gepocht. Die restlichen Aussagen sind falsch und bestritten.»

Es steht also Aussage gegen Aussage. Allerdings verrät der Artikel zwei Dinge, die so nie offiziell bestätigt wurden. Erstens: Bei dem ausländischen Investor handelt es sich tatsächlich zum Centricus. Darauf deuten zwar schon lange alle Zeichen hin. Aber in der abgebildeten Mail wird dies nun zum ersten Mal bestätigt.

Zweitens: Walter de Gregorio ist sehr wohl als Berater für Burgener tätig. Dabei hatte der Besitzer des FCB vor wenigen Wochen im Heimspiel noch gesagt: «Ich bin schon viele Jahre mit Walter de Gregorio befreundet. Wir treffen uns regelmässig, er ist nicht auf unserer Lohnliste, er berät uns beim FCB nicht. Selbstverständlich reden wird über den FCB, wenn wir uns sehen, er ist in vielen Stadien. Aber er hat kein Mandat, nichts. Er berät mich nicht.»

