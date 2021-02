Psychologische Auswertung – Davor hatten unsere Leser als Kinder Angst Die Basler Jugend- und Kinderpsychologin Binia Roth hat sich Ihre Ängste angeschaut: Darum sind Tierphobien so verbreitet und was Kinder im Dunkeln fürchten. Raphaela Portmann

Ein dunkler Wald, ein lauter Hund, ein gruseliges Bild: Als Kind macht einem vieles Angst. Foto: Amy Treasure

In einem vorhergehenden Artikel haben unsere Kultur-Journalisten von ihren Kindheitsängsten erzählt und Sie, die Leser, dazu aufgefordert, die Ihrigen einzusenden. Über diese haben wir nun mit der Basler Kinder- und Jugendpsychologin Binia Roth gesprochen.

Diese erzählt, man könne Kinderängste gut entlang der Entwicklung des Kindes erklären: «Die Angst vor fremden Personen reift in einem Kind beispielsweise circa nach dem achten Monat, da fangen Kleinkinder an zu ‹fremdeln›. Zum gleichen Zeitpunkt fangen Babys auch an zu krabbeln. Das heisst, es braucht etwas, was sie wieder zurückführt, wenn sie so in die Welt hinauskrabbeln. Die Angst vor Fremdem bindet sie also an die Mutter, obwohl die motorische Trennung möglich wäre.»