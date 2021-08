«Schädigend für die Partei» – David Trachsel kassiert Kritik aus den eigenen Reihen Der Präsident der Jungen SVP Schweiz und Basler Grossrat erhielt dicke Post. Doch er nimmt es locker: «Wir haben die Angelegenheit gut gelöst.» Jan Amsler

David Trachsel ist seit Februar 2020 Präsident der Jungen SVP Schweiz und seit Februar 2021 Grossrat in Basel-Stadt. Foto: zvg

Man erachte «die Botschaften als entweder mit dem Parteiprogramm nicht zu vereinbaren oder als grundsätzlich schädigend für die Partei». So steht es in einem Brief an die Parteileitung der Jungen SVP Schweiz mit dem Präsidenten David Trachsel aus Basel. Zehn Präsidentinnen und Präsidenten von kantonalen Sektionen haben das Dokument unterschrieben, wie der «SonntagsBlick» schreibt.

Es geht um die Kommunikationsstrategie der Parteileitung unter Trachsel. Die Chefs haben sich wiederholt in einer Art geäussert, die die Kantonalparteien offenbar nicht mittragen wollen. Im Brief drohen die Unterzeichnenden laut «SonntagsBlick», dass sie künftig kontrovers kommentieren würden, «sollten weiterhin parteischädigende Aussagen getätigt werden». Sie würden sich also auch öffentlich anders positionieren als die Parteileitung.

Trachsel und «der halbe Bundesrat»

Trachsel wird vorgeworfen, dass er sich nicht von den Corona-Krawallen von Jugendlichen in St. Gallen distanziert habe. Ausserdem hat er den SVP-Bundesrat Guy Parmelin in einer Mitteilung als «halben Bundesrat» bezeichnet. Er mischte sich in eine Angelegenheit der Basler Kantonalpartei ein, als er sich zu einem lokalen Thema rund um den rechtsextremen Grossrat Eric Weber einschaltete.

Auf der Liste der Unterzeichnenden finden sich auch Laetitia Block aus Basel-Stadt, Nicole Roth aus Baselland und Alain Bütler aus dem Aargau. Bütler ist inzwischen nicht mehr Präsident. Auf Twitter hält er am Sonntag fest, dass die Angelegenheit «intern schon lange diskutiert und erledigt» sei.

Auch Laetitia Block sagt auf Nachfrage: «Die Sache ist geklärt.» Auf den Brief folgte noch im Frühling eine Aussprache, wie Block sagte. Es habe eine Unstimmigkeit gegeben, die dann «in einem ganz normalen Ablauf» habe abgehakt werden können. Die Partei will die Angelegenheit nicht in der Öffentlichkeit ausdiskutieren.

Und was sagt Trachsel? Wird er sich mässigen? «Wir haben die Angelegenheit gut gelöst», antwortet er nur. Auf die zweite Frage geht er nicht ein.

Untypisch für Basel

Der 26-jährige Trachsel polarisiert mit einem aggressiven Stil. Zur vergleichsweise moderaten SVP Basel-Stadt will er nicht so recht passen, was vielleicht auch erklärt, warum er zwar auf nationaler Ebene, nicht aber in den hiesigen Vorständen vertreten ist.

Als Grossrat kritisierte Trachsel die Corona-Massnahmen in Basel-Stadt und warf Lukas Engelberger, dem Vorsteher des Gesundheitsdepartements, diktatorisches Gehabe vor. Daraufhin distanzierte sich Fraktionschef Pascal Messerli auf Telebasel von den Aussagen. Trachsel schlägt Töne an, die man von der Basler SVP nicht gewohnt ist.

