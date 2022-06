Anton Kade kommt aus Berlin – David Degens FC Basel bleibt seiner Linie treu Die Basler verpflichten den 18-jährigen Offensivspieler Anton Kade von Hertha BSC Berlin. Es ist ein weiterer Transfer, der in die Philosophie des Clubs unter David Degen passt. Tilman Pauls

Anton Kade hat für Hertha BSC Berlin vier Einsätze in der Bundesliga gemacht – hier beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Foto: Getty Images

Während die meisten anderen Vereine der Super League in den letzten Tagen und Wochen schon munter ihre neuen Spieler vorgestellt haben, war es ausgerechnet um den FC Basel in dieser Hinsicht erstaunlich ruhig. Nach dem früh kommunizierten Wechsel von Marwin Hitz folgte der Transfer von Sayfallah Ltaief sowie die Zuzüge der Torhüter Mirko Salvi und Nils de Mol. Aber sonst blieb es unerwartet ruhig.

Das hat sich am Mittwochabend geändert, als die Basler ihren nächsten Neuzugang präsentiert haben: Anton Kade wechselt ablösefrei von Hertha BSC Berlin in die Schweiz und unterschreibt beim FCB einen Vertrag bis 2026. Es ist der erste Profivertrag überhaupt für den 18-jährigen Deutschen.

Der Transfer von Kade hatte sich in den letzten Wochen schon angekündigt, immer wieder waren die Basler mit dem Spieler in Verbindung gebracht worden. Und das, obwohl Hertha den Spieler gerne behalten hätte. Sportchef Fredi Bobic sprach kürzlich noch von einem «sehr guten und klaren Austausch». Kade hat sich aber trotzdem für den FCB entschieden.

«Ich hatte viele gute Gespräche mit David Degen und seinem Team, in denen sie mir einen Plan aufgezeigt haben, wie sie junge Spieler entwickeln möchten», sagt Kade, «der Club hat in der Vergangenheit oft genug gezeigt, dass er junge Talente fördert und weiterbringt – und das ist natürlich auch mein persönliches Ziel: Ich will mich beim FC Basel weiterentwickeln und dem Team helfen, die Ziele zu erreichen.»

Die Transfers des FC Basel Infos einblenden Zugänge: Frei (Winterthur), Andermatt (Schaffhausen), Callà (Winterthur), De Mol (Wil), Hitz (Dortmund/GER), Ltaief (Winterthur), Salvi (Yverdon), Kade (Hertha BSC Berlin). Abgänge: Abascal (Spartak Moskau), Walker (Brig-Glis), Gebhardt (Hallescher FC / Leihe), Kasami (unbekannt), Nikolic (unbekannt), Petretta (unbekannt), Stocker (Karriereende), Tavares (Benfica Lissabon). Testspiele: 18. Juni: FCB - Xamax. 25. Juni: FCB - Greuther Fürth (noch nicht bestätigt). 12. Juli: FCB – Strasbourg (noch nicht bestätigt).

Mit dieser Verpflichtung setzen die Basler ihre Transfer-Philosophie unter David Degen konsequent fort: Ein junger Spieler mit der Aussicht auf eine verheissungsvolle Zukunft wechselt aus einer grossen Liga zum FC Basel, wo er sich mehr Einsatzzeiten, Entwicklungsraum und Wertsteigerung erhofft. Kades Berater, Michael Ballack, hatte vor wenigen Wochen noch betont, wie wichtig die sportliche Perspektive den 18-Jährigen sei.

Und man darf gespannt sein, wie sich diese Perspektive beim FCB in den kommenden Monaten dann konkret ausgestaltet. Zwar hat er mit seinen 18 Jahren schon vier Einsätze in der Bundesliga zu verzeichnen und ist U19-Nationalspieler Deutschlands. Aber auf dem linken Flügel, wo Kade meist eingesetzt wurde, ist die Konkurrenz mit einem Spieler wie Liam Millar bekanntlich nicht gerade klein.

Allerdings ist es auch so, dass die Basler genau dort einen gewissen Valentin Stocker ersetzen müssen. Auch die Zukunft von Leihspieler Joelson Fernandes ist nicht ganz klar. Und mit einem Vertrag über vier Jahre hat Kade ohnehin genug Zeit, um sich in Basel zu dem Spieler zu entwickeln, zu dem er – seiner Ansicht nach – in Berlin nicht geworden wäre.

Tilman Pauls arbeitet seit fast zehn Jahren für die Sportredaktion der Basler Zeitung und beschäftigt sich seit 2013 intensiv mit dem FC Basel. Mehr Infos @tilman_p

Fehler gefunden?Jetzt melden.