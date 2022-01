Patrick Rahmen bleibt Trainer - David Degens erste Fehlentscheidung

Patrick Rahmen wird auch in der Rückrunde Cheftrainer des FC Basel bleiben, nachdem der Club ihn zuletzt öffentlich angezählt hat. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Im Mai ging es ganz schnell. Zwischen der Einigung mit Bernhard Burgener und der kurzfristig angesetzten Übernahme-Pressekonferenz hat David Degen noch Zeit für ein kurzes Gespräch mit Patrick Rahmen gefunden. «Du bist in der neuen Saison unser Trainer!», irgendwie so hat er es ihm wohl gesagt.



Ein halbes Jahr später hat es deutlich länger gedauert, bis Degen und das Team an seiner Seite sich dazu entschieden haben, mit Rahmen in die Rückrunde zu gehen. Wobei der Begriff «durchgerungen» besser passt.