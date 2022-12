Bilanz und Ausblick beim FCB – David Degen: «Wir müssen den Gürtel enger schnallen» Auf den Kanälen des Clubs zieht FCB-Präsident David Degen Bilanz und blickt voraus. Zwei Themen sind dem 39-Jährigen dabei besonders wichtig. Tilman Pauls

David Degen legt den Fokus auf die wirtschaftliche Situation des FC Basel. Ein Thema, das den Club auch in den kommenden Monaten beschäftigen wird. Foto: Stefan Bohrer (Keystone)

Mit David Degen ist es so: Man weiss nie so genau, wann und wo er wohl das nächste Mal auftaucht. In den vergangenen Monaten hat sich der Präsident des FC Basel bedächtig zurückgehalten, was seine öffentlichen Auftritte angeht. Hin und wieder äusserte sich Degen zwar durchaus zu den sportlichen Belangen, zuletzt nach dem Sieg gegen Pyunik in Armenien. Aber oft hat man ihn nicht gesehen.