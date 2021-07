Kommentar zum FCB-Saisonstart – David Degen wagt ein riskantes Manöver In den zwei Monaten nach dem Besitzerwechsel hat sich beim FC Basel auf sämtlichen Ebenen viel verändert. Es stellt sich die Frage: Wie viel Umbruch verträgt der Club? Meinung Tilman Pauls

Ein Teil des neuen Verwaltungsrats der FC Basel Holding AG: Christian Gross, Sophie Herzog, Andreas Rey und David Degen (von links) beim Training des FCB. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Es ist vielleicht ein bisschen untergegangen nach dem Sieg gegen Partizani, vor dem Ligaauftakt gegen GC und zwischen dem einen oder anderen Spielertransfer. Aber beim FC Basel hat in dieser Woche eine neue Ära begonnen.

Am Montag sagte Verwaltungsrat Marco Gadola in einem Interview mit der «Basler Zeitung», dass die von David Degen erworbenen Aktien an der FC Basel Holding AG wie angekündigt verteilt worden seien. «Andreas Rey und seine Frau Ursula Rey-Krayer halten zusammen mit David Degen die Aktienmehrheit. Johannes Barth und ich besitzen kleinere Aktienpakete», sagte Gadola.

