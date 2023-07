FCB-Niederlage gegen Benfica – David Degen wählt klare Worte, wenn es um Ardon Jashari geht Bevor der FC Basel seinen Test gegen Benfica mit 1:3 verliert, bestätigt der Präsident das Interesse am Captain des FC Luzern. Doch da gibt es noch ein kleines Problem. Tilman Pauls

FCB-Präsident David Degen bestätigte vor dem Testspiel gegen Benfica, dass die Basler den Luzerner Captain Ardon Jashari verpflichten wollen – und sich mit dem Spieler bereits einig seien. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Der Sommer ist eine merkwürdige Phase in jedem Fussball-Jahr. Da werden Spiele ausgetragen, die nicht ganz so wichtig sind. Und es gibt Ergebnisse, die man nicht ganz so ernst nehmen sollte. Im Gegenzug ist dafür aber all das, was neben dem Platz passiert, umso interessanter. Das hat auch das Testspiel des FC Basel am Sonntag gegen Benfica Lissabon wieder eindrucksvoll bewiesen.