FCB-Verkauf – David Degen: Unverhofft zum Hoffnungsträger Der FCB-Minderheitsaktionär kann eine Zukunft mit Bernhard Burgener und ausländischen Investoren verhindern. Am Support der Fans fehlt es ihm nicht. Das liegt weniger an ihm als an der Alternative. Oliver Gut

Schweigt seit Monaten, muss sich aber jetzt entscheiden: David Degen. Foto: Benjamin Soland (Freshfocus)

David Degen schweigt seit Monaten. Und wenn man noch nicht genug Anzeichen dafür hat, dass rund um die Besitzerschaft beim FC Basel seit längerem etwas im Busch ist, das nun vor dem Abschluss steht, dann ist dieses Schweigen des FCB-Minderheitsaktionärs ein zusätzliches, untrügliches Zeichen dafür.

Denn David Degen ist kein Schweiger. Sondern einer, der schneller und lauter redet als die anderen. Es sind nicht immer ganze Sätze. Aber es sind fast immer Sätze mit Tempo, Leidenschaft, Emotionen und Herz.

Dabei ist es ganz egal, ob der 38-Jährige etwas gut oder schlecht findet. Oder ob er gar keine klare Meinung hat. Es kann auch nur um eine Bratwurst am Uhren-Cup 2018 in Biel gehen. Gefühlt fünf Minuten wogte die Unterhaltung zwischen ihm und Zwillingsbruder Philipp hin und her, ob man noch vor dem Spiel oder erst in der Pause etwas essen wolle. Wobei eher hin, denn wenn die beiden zusammen sind, ist es meistens der um eine halbe Stunde ältere David, der redet.