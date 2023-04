FCB-Boss bricht sein Schweigen – David Degen erklärt Alex Freis Entlassung und gibt Fehler zu Erstmals seit vielen Monaten gibt FCB-Verwaltungsratspräsident David Degen einem Schweizer Medium ein Interview. Und spricht dabei auch über die Freistellung von Alex Frei und Patrick Rahmen. Dominic Willimann

Hat Redebedarf: FCB-Verwaltungsratspräsident David Degen (l.), hier mit Alex Frei Mitte Dezember 2022. Foto: Keystone

Patrick Rahmen sitzt am Samstag im St.-Jakob-Park. Und schaut sich in seiner Funktion als Nationaltrainer der Schweizer U-21-Auswahl von der Tribüne aus an, wie der FC Basel den FC Winterthur in der Super League mit 2:0 bezwingt.