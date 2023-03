Verein macht mit, aber Holding zahlt – David Degen & Co. sanieren den FC Basel Damit die FC Basel 1893 AG ihre Liquidität erhöht, wurden die ursprünglich beschlossenen Sanierungsmassnahmen vollzogen. Damit fliessen 1,2 Millionen Franken in die Profi-Abteilung. Oliver Gut

Zwei von vier Holding-Verwaltungsräten, die auch in der AG das Sagen haben: David Degen (links) und Andreas Rey. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus).

Es wären auch andere Massnahmen möglich gewesen, um das Loch von 1,2 Millionen Franken in der Jahresrechnung 2022 zu stopfen und gleichzeitig zu frischem Geld zu gelangen. Die Holding-Besitzer des FC Basel (David Degen, Ursula und Andreas Rey-Krayer, Dan Holzmann) hätten sich gegenüber der FC Basel 1893 AG für ein Darlehen mit Rangrücktritt oder für einen Zuschuss entscheiden können, der den Charakter einer privaten Schenkung gehabt hätte. Stattdessen hielten sie an der ursprünglich beschlossenen Sanierungsmassnahme fest und spielten die «Handorgel»: Mittels Kapitalschnitt wurde zuerst das Aktienkapital um 1,2 Millionen herabgesetzt, um die Bilanz auszugleichen – und darauf erfolgte durch die Herausgabe von 3000 zusätzlichen Aktien eine Kapitalerhöhung um denselben Gesamtbetrag. Bedeutet: Es fliessen 1,2 Millionen Franken in die FC Basel 1893 AG, in der die Profi-Abteilung zusammengefasst ist, womit sich deren Liquidität um diese Summe erhöht.