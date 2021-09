Kommentar zur FCB-Transfer-Offensive - David Degen bläst zum Angriff auf YB

Sucht die Offensive: David Degen in Feldherren-Pose. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus).

Der FC Basel wirbelt in Europa herum – und der ganze Rest der Super League schaut staunend zu. Ungefähr so könnte man den letzten Tag des auf alle Seiten offenen Transfer-Fensters beschreiben. Denn während sich alle anderen Schweizer Clubs in Zeiten von Corona in vornehmer Zurückhaltung übten, hat der FC Basel noch einmal so richtig geklotzt und mit Tomas Tavares, Joelson Fernandes, Dan Ndoye und Wouter Burger vier neue Spieler verpflichtet – ohne dass eine der bisherigen Mannschaftsstützen den Club verlässt.

Zwar gibt es nach diesem Dienstag noch Möglichkeiten dazu – zum Beispiel mit einem Abgang nach Russland. Doch dazu müsste der Rubel mächtig rollen, weil man keinen Ersatz mehr verpflichten kann. Oder anders gesagt: Nun steht die Mannschaft, mit der David Degen zumindest die Hinrunde bestreiten will. Mit insgesamt elf neuen Spielern. Und noch immer mit Arthur Cabral, Eray Cömert und Pajtim Kasami, die bis zuletzt als potenzielle Abgänge gehandelt worden sind.