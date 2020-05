Corona-Alltag für Tausende – Dauerschikanen an der Schweizer Grenze Die helvetische Grenzwache kontrolliert jeden, der in die Schweiz einreisen will. Das ist unnötig, übertrieben und sollte sofort aufhören. Ein freies Europa braucht offene Grenzen, gerade in der Region Basel. Meinung Mischa Hauswirth

Die Grenzwächter überprüfen nicht nur die Grenzgänger, sondern auch Schweizer Fahrzeuge, ob sie Waren dabei haben, die sie während des Lockdown nicht im Ausland einkaufen dürften. Foto: Tamedia / Urs Jaudas

Eine Stunde weniger Schlaf oder sogar noch mehr. Jeden Arbeitstag. Seit zwei Monaten. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Für viele Grenzgänger aus dem Elsass ist das harter Alltag. Sie stehen früh auf, setzen sich ins Auto und müssen täglich das gleiche Prozedere der Grenzkontrollen über sich ergehen lassen. Lange Staus vor den Grenzübergängen Autobahn Saint-Louis, Burgfelden oder Allschwil/Hesingue sind die Folge. Wenn die Lockdown-Lockerungen ab kommenden Montag das Leben in der Schweiz wieder einfacher und angenehmer machen, so ändert sich für die Grenzgänger nichts.