Alles zum Spiel gegen St. Gallen – Dauerregen, Schweigeminute, Doppelpack und Joker-Tor Trotz Führung und Überzahl kommen die Basel gegen den FC St. Gallen noch in Bedrängnis. Doch sie profitieren von einem Stürmer, der nicht viel Anlaufzeit benötigt. Tilman Pauls

Vor dem Spiel

Die beiden Mannschaften gedenken vor dem Anstoss dem kürzlich verstorbenen Nicolas Schindelholz. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Auch wenn es beim flüchtigen Blick auf die Aufstellung noch immer irritieren mag, aber Fabian Frei ist im Herbst 2022 tatsächlich kein Kandidat mehr für die Basler Startelf. Der Captain sitzt gegen St. Gallen erneut auf der Bank, während Wouter Burger und Taulant Xhaka das defensive Zentrum bespielen. In der Offensive setzt Trainer Alex Frei auf vier Schweizer Spieler, von denen drei zuletzt mit ihren Nationalteams unterwegs waren: Zeki Amdouni, Darian Males sowie Dan Ndoye, der auf der etwas ungewohnten linken Seite agiert.

Kurz vor dem Spiel versammeln sich die beiden Teams, um dem kürzlich verstorbenen Nicolas Schindelholz zu gedenken. Die Muttenzerkurve widmet dem ehemaligen FCB-Junior während der Partie noch ein Spruchband, auf dem steht: «E menschlichs Vorbild und e Kämpfer durch und durch. Machs guet, Nico». Und just als auf der Tribüne in Gedenken an Schindelholz eine Fackel brennt, erzielen die Basler ein Tor.

Die erste Hälfte

St. Gallen Basil Stillhart verlässt nach seiner Notbremse an Darian Males enttäuscht das Feld. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Wie gewohnt brauchen die beiden Teams nicht lange, um sich abzutasten. Nach sechs Minuten steht es schon 1:0 für die Gäste aus St. Gallen: Darian Males verliert in der Vorwärtsbewegung den Ball, Arnau Comas ist im Duell gegen Chadrac Akolo zu spät und Jérémy Guillemenot hat vor dem Tor dann keine Mühe mehr.

Doch die Basler reagieren umgehend: Zeki Amdouni erzielt das 1:1, nachdem zuvor Michael Lang geflankt und Andi Zeqiri mit dem Kopf abgeschlossen hat (15.). Und nur zwei Minuten später ist es erneut Amdouni, der via Schuss, Pfosten und Lawrence Ati Zigi das Spiel mit seinem «Doppelpack» dreht – obwohl sein zweiter Treffer als Eigentor Zigis gewertet wird.

Die Basler sind in der Folge das drückende, das bessere Team. Und dann verlieren die St. Galler einen ihrer Spieler: In der 37. Minute sieht Basil Stillhart die Rote Karte für eine Notbremse an Males. Eine Szene, die die Partie massgeblich prägen wird.

Die zweite Hälfte

Mit seinem ersten Ballkontakt erzielt Stürmer Bradley Fink sein erste Tor im St.-Jakob-Park für die Basler. Foto: Gergios Kefalas (Keystone)

Die Basler führen 2:1, haben einen Spieler mehr auf dem Rasen und bestimmen das Spielgeschehen kurz nach der Pause so sehr, dass Wouter Burger etwas offensiver agieren kann als in der ersten Hälfte. Und trotzdem kommen die Gäste nach vier Wechseln innerhalb weniger Minuten besser ins Spiel.

«Nach dem Platzverweis mussten wir ein paar Dinge anders machen, aber wir waren wieder im Spiel», sagt St. Gallens Trainer Peter Zeidler nach dem Abpfiff, «und wir hatten ein bisschen Glück, dass wir nicht das 1:3 kassiert haben.» So aber werden sie belohnt durch das Foul von Kasim Adams, dem folgenden Penalty-Pfiff und den Ausgleich von Lukas Görtler.

Frei reagiert auf das 2:2, indem er erst Andy Diouf und Liam Millar einwechselt und anschliessend den Stürmer Bradley Fink für den Mittelfeldspieler Wouter Burger bringt. Es ist der Wechsel, der das Spiel entscheidet, weil Fink mit der ersten Aktion den Basler Siegtreffer erzielt.

Der Knackpunkt

In der 37. Minute geht es für die Basler schnörkellos und direkt nach vorne: Abschlag von Marwin Hitz, Andi Zeqiri passt den Ball auf Darian Males, der sich alleine auf den Weg in Richtung des St. Galler Tors machen kann – bis er von Basil Stillhart mit einer Grätsche gestoppt wird.

Man kann darüber streiten, ob die Aktion des St. Gallers tatsächlich ein Foul ist oder ob nicht der Ball ohnehin so weit von Males’ Fuss wegspringt, dass der Basler keine Chance mehr auf einen Torschuss hat. Aber es ist klar, dass die Rote Karte, die aus dieser Situation entsteht, das Spiel in der Folge prägt.

Zwar kommt St. Gallen nach der Pause nochmal zurück in die Partie. Aber ohne den Platzverweis hätten die Gäste besonders in der Schlussphase wohl noch mehr Druck erzeugt.

Die Unparteiischen

Schiedsrichter Sandro Schärer zeigt eine souveräne Partie. Es sieht viele Aktionen richtig, lässt die beiden Mannschaften spielen und trägt so zu einer unterhaltsamen Startphase bei. Und trotzdem bleiben am Ende zwei Pfiffe in Erinnerung, die für Diskussionen sorgen.

Erstens: Ist das nicht ein Foul in der 6. Minute, bei dem Darian Males den Ball verliert? Daouda Guindo arbeitet mit den Armen, bringt den Basler zu Fall und nur so kann das 1:0 der Gäste entstehen. Und dann natürlich der Platzverweis: Ist es wirklich eine Notbremse von Basil Stillhart, wenn der Ball so weit abspringt? Doch Peter Zeidler sagt es nach dem Spiel folgendermassen: «Im Spiel gibt es den VAR, da müssen wir Vertrauen haben.»

Der O-Ton

Daumen hoch von Trainer Alex Frei. Sein Team hat nun acht der letzten neun Partien gewonnen. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Wer Alex Frei kennt, der weiss, wie wichtig dem Trainer die Mentalität seiner Spieler ist. Und entsprechend ist auch das Lob zu verstehen, das er seinem Gegner nach der Partie macht. Frei spricht von den St. Gallern als «Mentalitätsmonstern». Und so erklärt er auch die starke Phase der Gäste vor dem 2:2. «Jeder von den neun Spielern ist in so einer Situation fähig, nochmal zehn Prozent draufzulegen – das gibt wieder einen Spieler mehr».

Man muss diese Rechnung nicht verstehen, aber es ist klar, was Frei meint: St. Gallen wird stärker, weil es sich gegen die Niederlage stemmt. Und gleichzeitig lassen die Basler in ihrer Stringenz und Konzentration etwas nach, sodass die Partie bis zum Ende nochmal spannend wird.

Die Folge

Das 3:2 gegen St. Gallen ist der achte Basler Sieg in den letzten neun Partien. Und vielleicht auch ein wichtiger, wenn man in die Zukunft schaut: Nach der Länderspielpause erwartet den FCB nun ein happiges Programm. Am Donnerstag treffen sie im Heimspiel auf Slovan Bratislava und könnten mit einem weiteren Erfolg einen grossen Schritt in Richtung K.o.-Phase der Conference League tun.

Danach warten zwei kräftezehrende Auswärtsreisen nach Lugano und in die Slowakei. Im Tessin wird zudem Wouter Burger nach seiner Verwarnung gegen St. Gallen fehlen. Dadurch wird ein Platz im Zentrum frei, den zwischen den Partien gegen Slovan mal wieder Fabian Frei einnehmen könnte.

Tilman Pauls arbeitet seit über zehn Jahren für die Sportredaktion der Basler Zeitung und beschäftigt sich seit 2013 intensiv mit dem FC Basel. Mehr Infos @tilman_p

Fehler gefunden?Jetzt melden.