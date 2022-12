Eine heikle Frage kommt auf – Dauern manche Psychotherapien in der Region Basel zu lange? Die Behörden wünschen eine Diskussion darüber, ob und wann eine Behandlung nötig ist. Der Verbandspräsident der lokalen Therapeuten indes ärgert sich, dass er in aufwendigen Prozessen Zweit- und Drittmeinungen einholen muss. Katrin Hauser

Die Frage, wie effizient Psychotherapeuten arbeiten, ist äusserst heikel. Bild: Christian Beutler (Keystone)

Kaum ein Raum ist so intim wie das Therapiezimmer. Was zwischen Therapeut und Patient passiert, darf nicht an die Ohren Dritter gelangen.