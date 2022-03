Seitenblicke – Dauerbaustelle Kunstmuseum

«Irgendwann im Frühjahr»: Noch ist nicht klar, wann wieder ein Tram an der Haltestelle Kunstmuseum stoppen wird. Archivfoto: Kostas Maros

Dem Kunstmuseum Basel ist wieder einmal ein Coup gelungen. Was der Direktor Josef Helfenstein bereits in Amerika angedacht hatte, konnte jetzt endlich in Basel umgesetzt werden. Die international bekannte Künstlerin Jenny Holzer eröffnet uns ihre Sicht auf die nicht minder berühmte Künstlerin Louise Bourgeois. Eine Ausstellung, auf die jedes Kunstmuseum der Welt stolz wäre. Die stellvertretende Direktorin und Leiterin des Kupferstichkabinetts, Anita Haldemann, hat bereits als Kuratorin der Ausstellung von Kara Walker ihr Können gezeigt und legt als Co-Kuratorin von Jenny Holzer nach.