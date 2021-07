Seit drei Jahren Protest vor Bell – «Dass wir keine Sau retten können, ist ein ohnmächtiges Gefühl» Seit rund drei Jahren finden regelmässig Mahnwachen vor dem Bell-Schlachthof statt. Der Initiator ist ein Basler Polizist, der Tierrechte ebenso hochhält wie Menschenrechte. Katrin Hauser

« Töten stoppen! » , fordern die Tierschützer in den Morgenstunden an der Schlachthofstrasse. Foto: Pino Covino

Ein weisser Lieferwagen verlässt den Schlachthof von Bell im Morgengrauen. Er fährt an rund zehn Tierschützern vorbei. Sie halten in dieser Donnerstagnacht Anfang Juli eine Mahnwache an der Schlachthofstrasse 55 in Basel ab. Stumm stehen sie da und strecken dem Chauffeur ihre Schilder mit Botschaften wie «Töten stoppen!» und «Gewalt beenden!» entgegen.

Der Lieferant reagiert nicht verärgert, wie man es vielleicht hätte erwarten können. Er bremst ab, hupt zweimal, grinst – und reckt den Daumen in die Höhe. Er, der für die Tierindustrie arbeitet, solidarisiert sich mit denen, die dagegen protestieren. Die Tierschützer freuen sich. «Immer mal wieder möchten Lastwagenfahrer anhalten und mit uns sprechen. Doch Bell verbietet das scheinbar strikt. Als vor einigen Monaten ein Chauffeur angehalten hat, kam ein Mitarbeiter herausgestürmt und hat ihn angeschrien», sagt Olivier Bieli. Er hat die 24-stündige Mahnwache organisiert.