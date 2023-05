Sans-Papiers aus der Region veröffentlichen Buch – «Dass diese Menschen sich ausdrücken können, ist wertvoll» Ein Buch gibt Auskunft, welche Ängste und Zwänge ein Leben ohne Aufenthaltsberechtigung mit sich bringt. Geschieben haben es die Sans-Papiers selbst. Daniel Aenishänslin

Eric Nussbaumer und die Anny-Klawa-Morf-Stiftung setzen auf politische Bildung. Foto: Christian Pfander

Die Unsichtbaren zeigen sich. Im neu erschienen Buch «Von der Kraft des Durchhaltens» erzählen Sans-Papiers aus der Region aus ihren Leben. Mitfinanziert hat das Projekt die Anny-Klawa-Morf-Stiftung, deren Stiftungsratspräsident, Nationalrat Eric Nussbaumer (SP), an der Vernissage das Engagement der Sans-Papiers betont: «Alleine schon der Prozess, dass diese Menschen sich ausdrücken können, ihre Geschichte erzählen, ist wertvoll.» Die Anny-Klawa-Morf-Stiftung unterstützt die politische Bildung.

Gegen 150 Personen füllten den Zunftsaal Schmiedenhof der GGG in Basel an der Vernissage. Auf dem Podium berichteten fünf Sans-Papiers, wie sie die Arbeit am Buch erlebten. Es wird gelacht, und es wird geweint. Insgesamt waren über 80 Personen in das Projekt involviert.

Geschichten aus dem Buch wurden vorgelesen. «Als ich noch in Binningen wohnte, ging ich nicht einmal aus dem Haus, weil ich nicht wollte, dass diese alte Frau mich sieht und weiss, wo ich wohne», schreibt Nava Ilfu. Auffallen könnte zu einer Personenkontrolle führen. Da Sans-Papiers über keine Aufenthaltsberechtigung verfügen, kann das gleichbedeutend mit einem Landesverweis sein.

Ein Leben auf Sparflamme

Auch ist es für Sans-Papiers nicht einfach, eine Staatsgrenze zu überschreiten, um Ferien zu machen. Alimaa Tumur verbringt ihre Ferien deshalb auf einem Campingplatz im Baselbiet. «Diesen Menschen ein regularisiertes Leben zu ermöglichen, ist wichtig», sagt Eric Nussbaumer, «sie sollen eine angstfreie Perspektive erhalten.» Deshalb unterstütze er Schritt für Schritt alle politischen Bemühungen, die das Leben der Betroffenen verbessern würden.

Der Zunftsaal Schmiedenhof war voll an der Vernissage. Nicht alle Sans-Papiers wollten sich zu erkennen geben. Foto: Daniel Aenishänslin

«Wir schreiben über unsere Organisierung, über Rassismus und Polizeikontrollen. Wir schreiben über unsere Aktivitäten und unseren Kampf um Anerkennung und Regularisierung. Und immerzu schreiben wir auch über unseren Beitrag zur Gesellschaft hier», äussern die Sans-Papiers in einer Medienmitteilung der Anlaufstelle für Sans-Papiers Basel.

Eric Nussbaumer verfolgt die Vernissage in Begleitung des Basler Grossrats Beda Baumgartner (SP), dem Projektleiter der Anny-Klawa-Morf-Stiftung. «Für diese Menschen ist es ein wichtiges Buch; das hat man heute Abend gespürt», ordnet Nussbaumer ein, «und es ist immer wichtig, dass man die Geschichte von Betroffenen erzählt bekommt.».

Geschichten von Betroffenen, die durchaus betroffen machen.

Neu erschienen: Von der Kraft des Durchhaltens. Foto: PD

