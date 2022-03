Leben in Russland – «Dass die Sanktionen etwas nützen, ist reines Wunschdenken» Unternehmer Walter Denz wohnt seit 30 Jahren in St. Petersburg. Er erzählt von turbulenten Tagen, seinen Sorgen und seinen Hoffnungen. Rico Bandle (Aufzeichnung)

Wohnt seit 30 Jahren in St. Petersburg und betreibt mehrere Sprachschulen: Walter Denz.

Wir waren gerade in der Schweiz in den Skiferien, als die Russen ihre «spezielle Militäroperation» in der Ukraine starteten und der Westen die Sanktionen erliess. Das kam alles sehr überraschend. Ich wohne seit 30 Jahren in St. Petersburg, betreibe mehrere Sprachschulen und organisiere Reisen nach Russland. Die Zukunft des Unternehmens, ja der ganzen Familie, ist plötzlich ungewiss.