Super League - Das zweite Zürcher Derby steht an – revanchiert sich GC?

Das letzte Derby...

Zweieinhalb Jahre mussten wir ja bekanntlich warten, bis sich der FCZ und GC in der Super League wieder einmal gegenüber standen. Es gab, pandemietechnisch, kaum einen besseren Zeitpunkt. Und so lief das Ganze ab: Georg Margreitter brachte den FCZ in Führung, Antonio Marchesano glich aus, Amir Abrashi holte Gelb-Rot. Und kurz vor Schluss, kürzer geht es kaum, schoss dieser Assan Ceesay das Siegtor.

Abrashi übrigens ist heute verletzt, gerade eben lief er hinter der Medientribüne durch: Nächste Woche sollte er wieder einsatzbereit sein, so seine Prognose.